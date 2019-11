Universidad di Aruba, Facultad di Arte y Sciencia ta celebra 10 Aña

Facultad di Arte y Sciencia (FAS) a celebra den Augustus 2019 su di 10 Aña di aniversario. Dia 12 di November 2019, 7’or cu lo tuma lugar na Aula di Universidad, e Facultad ta lansa oficialmente su celebracion di un aña largo cu e tema “FAS: Celebrating 10 Years of Public Value to Aruba.” E celebracionan lo cuminsa honrando e tres decanonan. Na prome lugar Dr. Paula Kibbelaar e decano fundador cu a sirbi durante e periodo di 2009 – 2013. Nos ta extende nos inmenso gratitud na Dr. Kibbelaar pa a traha asiduamente hacienda tur e trabounan pionero den establecimento di e facultad. Di dos lugar, nos ta honra Mr. Luciano Milliard ken a sirbi durante e periodo di 2013 – 2016. Di tercer lugar, nos ta honra Tim Croes como e di tres y actual decano sirbiendo desde 2016 te cu presente. Facultad di Arte y Sciencia ta hopi orguyoso cu su logronan despues di 10 aña. Dos di nos prome programanan di “bachelor”, “Organization, Governance and Management” y “Social Work and Development”, a ricibi na 2016 conseho positivo for di NVAO pa e calidad di e programanan. Dos programa adicional a uni na e facultad, cumpliendo cu e vision di FAS como un Facultad di studio multiple sirbiendo e necesidadnan di e comunidad Arubano. E programanan aki ta “Mathematics bachelor Teaching Degree” y “Bachelor in Sustainable Island Solutions through Science, Technology, Engineering and Mathematics (SISSTEM)”, incluyendo “PhD projects”. Pa es motibo nan aki nos tin hopi di celebra y nos mester refina nos competencianan y profesionalismo pero tambe fortalese e relacionnan colegial. E ceremonia na honor di e tres decanonan lo inclui un dialogo publico di Prof. dr. Mirko Noordegraaf ken ta e vicedecano di “Societal Impact in the Faculty of Law, Economics and Governance” (LEG), na Universidad di Utrecht (UU). Nos ta extende un cordial invitacion na tur alumnonan, lectornan, nos socionan den area profesional y publico en general pa atende e ceremonia.

