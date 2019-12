Universidad di Aruba cu homenage pa studiantenan

Un Universidad cu ta resalta ta depende di studiantenan y programanan cu ta resalta y ta di nivel halto. Y pa e motibo aki un biaha mas e oficina encarga cu Asuntonan di Studiante di Universidad di Aruba, OSA y e studentenraad SUA a coordina reconocimento na studiantenan, docentenan, staff y organizacionnan estudiantil cu mas a resalta den e aña academico 20186-20197. E ceremonia a tuma luga den un Aula di Universidad di Aruba completamente yen. E anochi tabata pertenece sinembargo na esnan cu a resalta tanto na nivel comunitario y servicio como tambe na nivel academico. E studiantenan cu a resalta pa nan thesis di graduacion tabata : E Ganado di e premio pa e competencia di tesis di VanEpps KunnemanVanDoorne pa 2018-2019 a bira: Anna Keuning Tesis: E recurso huridico resistencia na Aruba: e instancia aki ta existi realmente (den futuro) ainda? Anna a studia como studiante di intercambio y studiante di Master na FdR. Actualmente e ta haciendo un Master na Rotterdam. Tracey Werleman.(FAS-SW) Tracey a score un 9 pa su tesis. E topico di investigacion tabata ‘Prevencion di drop out di scol’. Un caso tocante drop out di scol y programa di prevencion na Scol Practico pa Ofishi Aruba, 1995 – 2019. Tracey ta (tecnicamente tabata!) e studiante ehemplar di Trabou Social ehemplar y e personificacion perfecto di un voluntario y un filantropo! El a fungi como presidente di Circle K di UA, presidente di directiva di asociacion di Studiante di Trabou Social, asistente di studiante pa SW&D, como parti di e conseho di studiante di UA (SUA: UA Student Council) y representante di studiante. E ta El a traha pa hopi aña na Cruz Cora Aruba y tabata voluntario pa numeroso organisacionnan, fundacionnan y eventonan rond di Aruba. Tambe Tracey tabata semper disponibel si tabatin mester di hende pa yuda cu dia di introduccion, comparti experiencia academico, ricibi studiante cu ta bin pa intercambio, como anfrition di fiesta y evento etc.; kico cu ta, Tracey tabata presente. Amy Richards. (FAS-OGM) Amy a ricibi un 9 pa su tesis. E topico tabata Implementacion di e ‘Sociaal Crisis Plan’. En general su cifranan tabata excelente y e tabata un studiante envolvi. Mientras cu sali na estado cu 18 aña no tabata parti di Amy su masterplan, el a acepta esaki cu balentia. El a opta pa pospone su educacion temporalmente. Na momento cu su yiu homber, Tyler, a nace, Amy a rehace su bida pa acomoda su pakete di alegria nobo. Sinembargo, e no tabata dispuesto pa sacrifica su educacion. E caminda academico di Amy no tabata uno facil, pero e tabatin un sistema di sosten excelente. Hunto cu su mama Amy a lanta ‘Baby Zoe Foundation’ pa asisti otro mama hoben cu por ta no tin bon sosten na cas. Despues di purba un par di biaha sin logra, Amy a haya su luga den e programa OGM di Universidad di Aruba unda el a descubri su pasion pa politica. Apesar cu no tabata facil Amy nunca a give up. El a logra haya manera di balansa trabou, scol y maternidad cu admirabel un gracia admirabel. Su strea nunca a stop di bria subi – el a tuma solamente poco mas tempo pa alcansa su top. Amy Richards ta otro ehempel bibo di loke bo por logra si bo ta kere den bo mes y nunca no ta laga bo soñonan cay. Juliet Deborah Carvalhal E topico di tesis di Juliet tabata ‘The Micro-Impact of Aruba’s Plastic Bag Plan’. Esaki tabata continuacion di un trabou cu el a haci cu ‘The Impact Blue Foundation’ y e trabou conhuntamente cu NGOnan y gobierno pa inicia Eliminacion di Saco di Plastic (‘Plastic Bag Ban’). E lo no tabata presente na e ceremonia pa motibo cu e lo ta abordo di e S/V TravelEdge como miembro bapor di e barco di investigacion eXXpedition. Nan lo ta studiando e impacto di diferente sortonan di plastic den e awanan Caribense. Andy Dirks di Lerarenopleiding Wiskunde (FAS) Emile Felida (FEF) E topico di tesis di Emile tabata ‘Rooftop Solar Panel Project’. E investigacion aki tabata pa determina con factibel e inversion lo ta pa e inversionistanan y e clientenan di un proyecto di panel nan solar na Aruba. Basa riba e modelo cu Emila a uza pa e investigacion el a yega na e conclusion cu e proyecto ta factibel y a recomenda pa sigui cu e proyecto. E anochi tabata dirigi riba e studiantenan y a wordo organiza pa studiantenan.A enfoca riba e balor di studiantenan pa duna un contribucion na sciencia y comunidad, ya cu esaki ta yuda desaroyo di Aruba. Nos ta spera tur e studiantenan lo sigui riba e caminda di desaroyo, durante nan

estudio y despues, pa sigui mehora conocemento y brinda servicio na comunidad. “Ora cu gara e oportunidad pa educacion superior, no ta solamente traha fundeshi propio, pero ta yuda forma un nacion mas exitante, uno mas desaroya y uno mas ilumina,”. Danki special ta bai na tur e sponsornan: ENNIA, SETAR,Gianni's Group Nv, Aruba Vision Center, CATC, VanEps Kunneman VanDoorne,, RBC Royal Bank . Muy especial nos MC di e anochi , banda musical Aiwalos y e grupo organizatorio. Pa mas informacion di Universidad di Aruba por subi nos website www.ua.aw of sigi nos riba e red social di Facebook y Instagram.

