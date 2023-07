Bo ta buscando un carera unda bo por redescubri ken bo ta? Bo ta buscando un trabou unda bo por cambia e mundo rond di bo pa miho? Bo ta gusta traha cu hende? Bo lo kier empodera miembronan di bo comunidad? Bo ta interesa pa contribui pa continuamente mehora e calidad di bida di nos muchanan y nan famia? Bo ta interesa pa traha cu hende di edad y hende cu limitacion? Wel, bo escogencia mester ta e programa “Social Work and Development” na Universidad di Aruba. Registra awo pa cuminsa bo experiencia nobo na augustus 2023. E ultimo fecha pa registra ta 15 di juli 2023.

E programa “Social Work and Development” na Universidad di Aruba ta un programa di cuatro aña riba nivel di enseñanza avanza (HBO). Studiantenan ta adkeri conocemento di “self awareness”, comportacion humano y social, tambe ta desaroya habilidad pa empodera y traha den prevencion y na e nivel di intervencion cu individuo, famia, grupo, organisacion y comunidad. Bo lo desaroya habilidadnan di comunicacion den e idiomanan mas papia na Aruba. Bo lo siña con ta guia, coach, practica maneho, entrepreneurship y boga pa husticia social y ambiental, igualdad y derecho humano.

Nos graduadonan ta obtene un diploma di “Bachelor of Arts” y por traha imediatamente como trahado social. Bo por haya nos trahadornan social emplea den gobierno, fundacion y den sector priva. Bo lo por haya trabou den diferente area di practica, entre otro proteccion di mucha, servicio familiar, husticia criminal y hubenil, salud mental, adiccion, salud publico, scol, recurso humano, prevencion y como consehero pa maneho.

Cu e “BA in Social Work and Development”, bo por haya admision directo pa haci un HBO Master’s. Studiantenan tambe por haya admision pa haci un pre-master, despues di esey, sigui cu un WO Master. Nos graduadonan a continua cu otro studio y a caba “Master’s in Psychology, Clinical Child, Family and Education y Social Work – Community Development” Na Hulanda. Na Universidad di Aruba, graduadonan SW&D por sigui e “Master in Business Administration”

(MBA) y “Governance and Leadership”. Awo ta e momento pa inverti den bo desaroyo personal y profesional. Aplica AWO pa sigui e programa di “Social Work and Development” na Universidad di Aruba. Nos ta entusiasma pa ricibi abo como un profesional hoben.