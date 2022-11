E ta e facultad di OGM cu a sostene e proyecto aki. Violencia Domestico no ta un tema desconoci sinembargo e ta un tabu. No ta tur hende ta sinti comodo pa haci denuncia, busca ayudo of papia tocante e tema aki. Na Aruba hende muhe y muchanan ta conoci pa pasa den e violencia domestico, pero awendia tambe ta ser papia cu hende homber tambe ta birando victima.

Universidad di Aruba a organisa un dia unda cu pa medio di un obra di teatro interactivo a permiti muchanan di un klas La Salle College participa, reconoce y refleha ariba abuso domestico.