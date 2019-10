Universidad di Aruba: 9 November 2019 dia di informacion pa e futuro studiantenan

Universidad di Aruba ta invita tur studiante di Colegio Arubano, International School of Aruba,avond HAVO/VWO, EPI y di tur esnan cu ta interesa pa inicia un estudio di enseñansa avansa na Aruba, pa asisti na e mainta di informacion cu ta tuma luga Diasabra 6 di april 2019 di 9:30 A.M. pa 1:00 P.M.

Riba e dia aki lo duna informacion di e Facultad di Derecho (Faculteit der Rechtsgeleerdheid – FdR), Facultad Financiero Economico (Financieel Economische Faculteit – FEF), Facultad di Turismo y Maneho (Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies – FHTMS) y Facultad di Arte y Ciencia (Faculty of Arts & Science – FAS) y SISSTEM cual ta nos programa nobo cu a cuminsa e aña aki na augustus 2019. Riba e dia aki tur studiante cu ta interesa pa studia na Universidad di Aruba, e proximo aña academico tin oportunidad tambe pa haya informacion general y lo tin oportunidad pa papia cu studiante y docente nan di e facultad nan.

Awor cu orgullo nos por bisa nos tin cuater facultad cu 11 programma y un aña di preparacion (Academic Foundation Year). Nos programma mas nobo ta SISSTEM (Sustainable Island solutions through science, technology, Engineering and Mathematics).

E estudio aki lo ta den cooperacion cu KU Leuven (Belgica), University of the West Indies (Jamaica) y Oregon University (USA). Un isla cu tin un solucion sostenibel por medio di ciencia, technologia, engeneria y matematica lo incorpora polisa nan sostenibel riba un nivel academico. Asina por duna sosten na tur luga nan chikito y na mesun momento educa e sector laboral cu tin e capacidad y abilidad pa haci e polisa nan aki un realidad.

Nos ta brinda e graduadonan di scol secundario y otro interesado e oportunidad pa por aplica y asina sigui un estudio pa obtene un titulo na nivel di ‘Bachelor’ of ‘Master’.

Orguyosamente nos tin un relacion estrecho y bon cu diferente Universidad/Hogeschool Hulandes, Universidad Mericano y cu otro universidad acredita den region.

Como studiante di Universida di Aruba no solamente bo por haci un programa di inter cambio pero tambe bo por bai haci bo pasantia (stage) afo. Pa esaki tambe nos tin acuerdo cu Universidad nan di Hulanda y Merca pa yuda supervisa y guia nos studiante nan cu opta pa haci esaki.

Esaki ta un muestra di e crecemento di Universidad di Aruba den e ultimo aña nan. E convenionan cu Universidad di Aruba ta cera cu universidad reconoci mundialmente ta na bienestar di tur nos studiantenan.

Bo futuro ta den bo man!

Universidad di Aruba kier a invita un y tur cu ta interesa pa pasa e mainta aki pa haya tur informacion necesario pa asina por haci un bon escogencia pa nan futuro. Mayor cu tin yiu na scol secundario tambe ta bon bini pa haya sa mas tocante e estudio cu nan yiu ta desea di haci y asina por yud’e scohe e pakete adecuado na scol secundario. Cu un bon pakete esaki lo facilita e admision na un di e facultadnan mas lihe. E mainta aki lo tin hopi informacion valioso cu lo wordo duna y pesey mes ta importante pa atende e dia aki pa asina por tuma un decision corecto tocante bo futuro!

Programma:

9:30 a.m.

Porta ta habri

Por papia libremente cu docente y studiante na e booth di informacion.

10:00- 11:00 a.m.

Rond 1 di presentation di tur programa cu ta wordo ofreci na Universidad di Aruba

11:00 – 11:45 a.m.

Pauze

Oportunidad pa pasa na e booth di cada programma y cera conoci cu nos center for life long learning, nos service club y nos oficina di asuntonan international

11:45- 12:45 (ripiticion)

Rond 2 di presentation di tur programa cu ta wordo ofreci na Universidad di Aruba

Di parti studiante nan y staff/ personal di Universidad di Aruba nos kier un biaha mas invita tur esnan cu lo ta interesa of no sa ainda kico nan kier studia pa bin join nos Diasabra ,6 di April pa asina bo haña tur informacion di kico tur bo por haci aki mes na Aruba! Pa mas informashon por jama: 526-2200 of manda un email na [email protected] of bishita nos website www.ua.aw , nos Facebook of Instagram

