United Farmers kier mas seriedad den asunto di plantacion

Sr. Gregory Fung a Fat, presidente di United Farmers Aruba, ta elabora tocante e reunion cu a tuma luga cu Minister Chris Romero.

Sr. Fung a Fat ta splica cu dialuna ultimo nan a reuni cu Minister Romero. E reunion tabata pa e Minister en cuestion clarifica locual a ser bisa den medio di comunicacion e siman anterior tocante e compania Crobotix di Canada. Adicionalmente, mester a comunica cu United Farmers, pero esaki a wordo haci por medio di email cu, segun Sr. Fung a Fat, no ta un bon forma di comunicacion. E Minister a duna di conoce cu el a wordo bisa via su hendenan cu nan a tuma contacto cu United Farmers, cual tabata un mal comprendimento. Durante e reunion, nan a wordo informa cu Crobotix ta den proceso pa bin Aruba y nan ta bay huur un edificio na San Nicolas, pero nan ta bay traha e tecnologia pa haci plantacion. Nan mes no ta bay planta na Aruba. Un otro compania cu yama Vertical Design lo bay haci e parti di plantacion, pero e persona di e compania cu mester a tuma contacto cu United Farmers no a haci esaki ainda. Pues e situacion ta cu si un compania di exterior ta bin planta, e miembronan di United Farmers kier wordo involucra como plantadonan local. Nada no a wordo palabra ainda cu dicho compania. E parti di Butucu tabata un proposicion, pasobra eynan ta unda e Minister kier wak plantacion. Pero nan no a wordo registra ainda na Camara di Comercio. United Farmers a papia cu Minister riba e cinco puntonan di preocupacion cu anteriormente a wordo menciona. Nan a stress riba Minister cu aworaki nan ta sinti cu e seriedad mester ta mas halto. E punto di awa y e punto di tereno nan a yega na un palabracion riba kico nan ta bay haci den e asociacion pa nan por move mas lihe cu ta posibel. Y tambe riba esunnan cu ta depende di e Minister di Infrastructura. Otro siman ta bay tin un otro reunion y di eynan nan ta bay wak con cosnan ta bay cuminsa move. United Farmers ta palabrando cierto afspraaknan di su miembronan pa kico ta e necesidadnan mas grandi cu mester. E ora nan lo tuma e encargo pa bay bek na Minister y pa wak si nan por yega na Parlamento, pasobra esaki ta un topico cu ta afecta nan tur.

Sr. Fung a Fat ta sigui splica cu United Farmers a cuminsa cu 15 miembro, nan tin 18 miembro actualmente y ta premira un total di 20 miembro p’e fin di siman aki. E prome reunion a bay den bon ambiente, aunke toch tin miembronan cu ta stress nan prioridadnan mas cu otro. Aworaki ta wak un union. Nan kier wak desaroyo pa loke ta e problematica di plantacion na Aruba.

