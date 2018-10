United Farmers cu reunion pa agriculturornan diahuebs

E meta di e reunion di United Farmers di dia 4 di october, tabata cu nan kier mas hende join nan movemento cu a cuminsa caba, pa asina haya mas poder di purba soluciona e problemanan di agricultornan y cria di bestia ta pasando aden. Sr. Gregory Fun A Fat ta splica.

Sr. Fun a Fat a splica cu desde cu nan a lanta, nan tin un total di 24 y pa esun di diaranson lo tin 5 mas biniendo. E interes ta hopi grandi y solamente mester bringa e topiconan di awa, etc. Dus mas hende bin e reunion y ta na fabor di nan, nan por bay na e comerciantenan, ya cu nan ta wak e problema di fruta y berdura, como chikito pero e dia di mañan e por bira mas grandi. Dus esey ta un di e topiconan cu United Farmers ta purba di haya un bon acogida di tur e miembronan pa purba di trece un calidad mas halto y un pris mas abao. E importancia ta pa e entrada keda Aruba, ya cu berduranan bendi den supermercadonan e divisa ta bay afo, segun Sr. Fun A Fat.

E reunion di diahuebs ta pa simpelmente busca e hendenan cu te ainda no a join e asociación. Berdad ta cu ora haya mas hende, tin 5 topico caba cu tin e relatonan, cual ta e 5 prioridadnan cu a focus ariba nan. Y esey caba, cada grupo tin casi un luna ta trahado ariba dje, cu ta presenta na minister Romero, di kico a wak caba kico ta pasando.

Aworaki e cunukeronan kier mas accion, p’esey nan mes a haci nan investigacion y preent’e pa asina, no ta traha mas rapport, pero mester mas accion.

Pa loke ta e asunto di belasting, gobierno ta trahando ariba un reforma fiscal, Sr. Fun A Fat a splica cu tin cosnan cu no tin claridad ainda ariba dje pa loke ta belasting. Nan a sinta cu Departamento di Asuntonan Economico y a haci un peticion pa tin tur hende ta na mesa, pasobra cu ta sinti cu tin yen di isla. E minister di Economia parce cu no ta comunica cu otro minsiternan. Ora di haya belasting halto, ta puntra si ta beneficioso pa haci tur e esfuerso.

Esaki ta desmotiva e cunukeronan, pero ta semper y cuando ta haya hnende cu no ta contento con cosnan ta canando. Ta trahando duro ariba dje, y no ta solamente awa ta su preocupacion, pero tambe a puntra minister di Husticia unda e productornan local por bende nan productonan. A pidi pa un locacion y esey ta pendiente. Belasting ta e otro y nan tambe ta purba organisa workshop pa hendenan cu si ta den e area di agricultor sa ki sorto di calidad nan mester trece na mesa pa asina competi sanamente den e importacion.

E reunion di United Farmers ta tuma luga na Santa Rosa y lo cuminsa pa 6 or y mei di atardi y lo termina pa 9 or. Tur hende cu ta den e parti di agricultor y di cria di bestia. Esun cu kier contact United Farmers por contact Sr. Fun A Fat na 732- 3388 of Santa Rosa.

E percentahe di loke ta wordo produci na Aruba ta hopi abao, na 2%. E motibo ta e stimulacion pa plantacion pa cierto producto ta abao, y e di dos cu no ta hayando terenop suficiente pa esunnan cu si ta motiva pa haci esaki. Esaki ta tur dos banda di medaya mester wak, segun Sr. Fung A Fat.

