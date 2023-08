Diahuebs ultimo den oranan di anochi Team di Aresto a haci un entrada hudicial na un cas situa na Macuarima.

Na e cas a tuma lugar dos detencian esaki enconexion cu un investigacion andando di e Unit Narcotica. E dos persona nan deteni ta un hende homber J.E.G. y un hende muher S.F.Y.F. tur dos nacionalidad hulandes.

Awe diabierna den ora nan di atardi un biaha mas enconexion cu e mes un caso team di Aresto a haci un entrada hudicial na un cas na Bushiri. Akinan a detene 1 homber J.H.G.M. nacionalidad Colombiano. Tambe a detene un persona indocumenta.

Durante e accion a confisca basta droga (cocaina y marihuana) como tambe auto. No ta descarta cu lo por tin mas detencion.

Unit Narcotica ta un unidad di Cuerpo Policial Aruba cu oficialmente a wordo lanta dia 1 augustus 2023. E unidad ta investiga tur loke ta bendemento di droga for di casnan, ariba caya, delivery, plataforma social y hasta area di hotelnan. Tambe e unidad ta investiga tur droga cu wordo intercepta pa Douane, US Customs na aeropuerto, door di ambtenaarnan di KIA tambe tur droga encontra durante cualkier control policial. Unit Narcotica ta resorta directamente bao di Commisario di Algemene Dienst.

Pa Cuerpo Policial Aruba por resolve mas caso cooperacion y informacion di pueblo di Aruba ta hopi importante, pesey nos ta pidi si bo tin cualkier informacion yama nos tiplijn di Polis cu ta: 11141. Nos ta garantisa cu bo ta keda anonimo.