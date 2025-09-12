Diabierna den oranan di merdia Unit Narcotica a haci 4 detencion na altura di ex-Music Box den Caya Grandi di Oranjestad.

Durante e accion a detene 3 hende homber di inicialnan H.I.F.R. 57 aña, C.D. 54 aña y M.I.A.M. 41 aña.

Tambe a detene un hende muher di inicial K.V. Di 53 aña.

Unit Narcotica a confisca un cantidad di droga cla pa bende. Entre otro piedra y marihuana.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na e pueblo, pa esun cu wak algo of sa algo yama nos tiplijn di polis cu ta 11141.

Bo ta keda anonimo.