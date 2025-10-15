Un dicho y un realidad na momento cubo uni semper cosnan positivo ta tuma lugar. “Union ta hasi Fosrsa”. Esaki ta netamente ta locual a bin ta tumando lugar for di varios siman di preparacion entre dos departamento. Referiendo aki na Directie Ouderenzaken (Departamento di Adulto Mayor) (DOZ) y Departamento di Agricultura, Cria y Pesca, Santa Rosa. Hunto tur preparacion a cuminsa cana y fiha e fecha pa exacto. Fiesta di Cunuco cual a wordo organisa pa Directie Ouderenzaken.
Pa concretisa idea y palabracionan a culmina na un firmamento di convenio hunto cu e ministernan encarga di cada departamento cu ta sra.Mervin Wyatt-Ras minister di Salud Publico y encarga cu Departamento di Adulto Mayor y sr. Geoffrey Wever minister di Sector Primario. E convenio cu a wordo firma ta pa e dos departamentonan aki sigui traha hunto pa asina por tin otro tipo di actividad caminda e Adulto Mayor ta na prome lugar.
Fiesta di Cunuco a culmina diadomingo ultimo cu un super bon ambiente for di mainta 9’or. Diferente tent di cuminda crioyo, sopi, sandwich, pasaboca y cosnan dushi. Productonan fresco produci aki mes na Aruba. Manera entre otro, remedinan di tera, producto pa cabey y asina por sigui menciona. Algun artesano cu tambe a bin expone nan obranan di man. Pa e muchanan tabata tin dino jump, Popcorm y nacho. Di parti di Departamento di Adulto Mayor a reconoce personanan cu contrubui na dedicacion pa e Adulto Mayor riba diferente tereno. Tanto riba social of trabounan boluntario. Mester bisa tambe cu durante e Fiesta di Cunuco nos a haya un torencial awasero pa un rato pero despues tur cos a sigui normal.
Agrupacion Musical “Encura” a percura pa e bon ambiente te cu algo pasa di 1’or di merdia. Hopi ta esnan cu a baila y pasa bon un rato riba e tononan musical. Grupo di baile Gucci Dancers tambe tabata tey pa asina entretene esnan presente.
For di tur skina nos bishitantenan a yega asina disfruta di tur locual tabata tin pa ofrece. Varios tambe a keda y celebra te na final saboriando un of otro plato crioyo.
Palabra di gratitud y felicitacion na directora di Directie Ouderenzaken (DOZ) sra. Desiree Helder y su team completo pa e bon trabou desplega pa realisacion di Fiesta di Cunuco. Na sra. Nathalie Maduro directora di Santa Rosa y su team cu tambe a traha incansabelmente pa e Fiesta di Cunuco.
Union ta haci Forsa caminda dos departamento ta traha hunto exitosamente pa bienestar di nos Adultonan Mayor.