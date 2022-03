Internacional; ta calcula cu 27 mil turista a keda pega cu no por regresa Rusia, despues cu Union Europeo y Canada a disidi sera nan area espacial. Turista nan ta pega na entre otro Europa, Caribe y Merka. Na Madeira cu ta un isla di Portugal, 200 turista cu tabata pega, a tende cu nan ta bai haya un vuelo di emergencia pa sali for di ey nan, sinembargo mei mei di vuelo e avion cu a sali pa buska e turista nan mester a bira bek y no por a jega su destino.

