Union Europeo ta reconoce Juan Guaido como presidente interino di Venezuela

BRUSELAS, Belgica- Parlamento Europeo diahuebs a vota pro un resolucion unda cu e ta reconoce Juan Guaido como presidente di Venezuela.

E medida aki ta bin despeus di cu Nicolas Maduro a “rechasa publicamente e posibilidad di convoca reunionnan presidencial di nobo”, cual tabata e peticion di Union Europeo.

Cu e decision aki, Parlamento ta bira e prome institucion Europeo den reconoce e lider opositor Venezolano como mandatario interino di e pais Suramericano.

Eurocamara “ta reconoce Juan Guaido como presidente interino legitimo”, e resolucion aproba pa 439 voto na fabor, 104 en contra y 88 abstencion.

E Eurodiputadonan ta urgi e hefe di diplomacia Europeo, Federica Mogherini, y e paisnan di e Union Europeo (UE) na adopta un “posicion firme y uni” y reconoce Guaido “te ora cu bin eleccionnan presidencial liber”.

Guaido ya caba a wordo reconoci pa Merca, Canada, Australia, Israel y gran parti di Latinoamerica.

Entre tanto Rusia, China, Cuba, Mexico, Turkia y te hasta e organisacion terorista Hezbollah, e.o. a ratifica e autoridad di Maduro.

Maduro a wordo cuestiona pa su reeleccion sin garantianan democratico na luna di mei ultimo, mei mei di sancionnan di parti di Merca, Canada, Grupo de Lima y Union Europeo. Esaki a desata un crisis institucional nobo den e pais cu reservanan petrolero mas grandi na mundo.

