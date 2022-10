Pa algun aña caba, e union strategico entre Utilities, Web y Elmar ta dunando bon resultado pa e companianan y pa Aruba. E forma uni y productivo aki di traha aki ta genera beneficionan den e aspecto Financiero, Maneho, Energetico y Tecnologico.

FINANCIERO

Den e parti financiero; ya a logra un acuerdo di refinanciamento masha importante y beneficioso pa e companianan Utilities, Web y Elmar y pa Aruba. E companianan a logra refinancia nan debe den structura nobo cual ta brinda mas acceso na capital grandi y cu interes mas abao. Ademas e companianan a haya awo mas espacio pa maneha nan prioridadnan di inversion. Utilities, Web y Elmar como compania estatal tin un responsabilidad nacional clave di mester percura pa brinda nan productonan na e prijs mas economico posibel y na mes momento garantisando su calidad y stabilidad. Pues siguridad di Energia y di Awa ta di vital importancia pa nos Economia, nos Pueblo y pa e stabilidad di e companianan.

MANEHO

Pa loke ta maneho, specialmente e parti di ehecucion di e Plan Nacional di Energia, ta sumamente valioso pa e companianan, den union, atende cu prioridadnan pa cu Energia Renobabel y e cumplimentonan di e compromisonan di Aruba pa cu tratadonan internacional manera esun di Paris. Cu transparencia, cooperacion y segun Corporate Governance Code ta evalua vision, angulo y prioridad di cada compania y cu mas participacion y conseho por tuma e miho decisionnan. E parti productivo di energia y e parti di distribucion tin cu haya su debido consideracion na momento di haci plan a corto y largo plaso.

ENERGIA

Den e aspecto energetico, recientemente Utilities, Web y Elmar a organisa e EOI (Expresion of Interest) pa un di dos Parke di Molina pa Aruba. Companianan renombra di Energia di Biento rond mundo a mustra nan interes. Ta bon pa remarca cu e proceso cu a tuma luga no tabata un destaho publico, sino un procedura pa explora e interes di companianan di Energia di Biento pa cu e oportunidadnan cu tin Aruba cu e proyecto di Rincon. Via notario a registra e companianan internacional y dentro di poco lo cuminsa cu e proceso di evaluacion. Esaki tambe tin su procedura delinea segun World Trade Organization- WTO. Den futuro hopi cercano innovacion y expansion den generacion di mas energia Solar tambe lo bay haya su debido atencion.

TECNOLOGIA

Pa loke ta trata tecnologia; E union corporativo aki di Utilities, Web y Elmar ta brinda un scenario ideal pa explora meritonan di cada tecnologia y su balor pa loke ta inversion. Cada compania estatal tin su prioridadnan, cualnan na momento di evalua y discuti e puntonan critico di cada proyecto ta brinda bentaha adicional pa tuma e mihor decision. Por ehempel den proyecto di inversion di baterianan nobo pa almacena energia den futuro cercano, tin hopi aspecto cu mester wordo considera. Experticio di tanto WEB y ELMAR ta wordo debidamente considera.

Pues den e mundo yen di crisis y reto di awendia, trahando uni den equipo, ta crucial pa saca bentaha den tur e aspectonan menciona, pa asina logra mantene e prijs di Awa y Coriente mas abao posibel, e calidad mas halto y e siguridad y stabilidad mas duradero posibel.

Union semper ta refleha forsa y cu e comunicado aki e directornan di Utilities Aruba N.V., WEB Aruba N.V y Elmar N.V. kier ratifica e union aki.