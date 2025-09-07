Beato Carlo Acutis a nace 3 di mei di 1991 na Londen, Inglatera, caminda su mayornan, Andrea Acutis y Antonia Salzano, tabata traha. Algun luna despues e famia a muda pa Milan, Italia.

Ora Carlo tabata den flor di su hubentud, nan a diagnostic’e cu leucemia y el a dicidi di ofrece tur su sufrimento na “Señor, Papa y Iglesia”.

El a fayece 12 di october di 2006, dia di Birgen di Pilar. Riba su peticion nan a der’e na Asis, door di e gran amor cu e tabata tin pa San Francisco di Asis.

Cu esaki, Union Carismatico Hubenil Aruba (UCHA) ta participa, cu durante e Retiro Bida den Spirito Hubenil, esta diadomingo dia 7 di september lo tin un santa misa dedica na Carlo Acutis, ya cu ta dia cu e lo ser canonisa. E santa misa ta 8’or di mainta (8 am) y ta ser presidi pa Pastoor Jairo di parokia di Sta. Cruz. Pronto Beato Carlo Acutis, patrono di e hobennan lo ta San Carlo Acutis, e prome santo di milenio!

Union Carismatico Hubenil Aruba ta invita tur hoben y pueblo di Aruba en general, pa asisti na e santa eucarestia aki, cu lo tuma luga diadomingo pa 8’or di mainta na Misa Inmaculada Concepcion. Bo(so) presencia ta altamente aprecia!