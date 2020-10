Uniendo forsa pa proteha esnan cu lo crea nos futuro

SKOA y e Ministerio di Boluntario di Freewinds ta traha hunto pa proteha tur nos alumno y maestro den nan scol.

Desde comienzo di e virus Covid-19 e Ministerio di Boluntario di Freewinds ta trahando sin cansa pa desinfecta lugarnan clave na Aruba. Awor cu e segundo brote afectando nos isla e Ministerio di Boluntario ta trahando mas dura ainda specialmente ora ta trata di proteha nos futuro generación, dor di concentra nan esfuerzo riba nos scolnan.

“Pasobra e segundo brote di Corona virus ta wardo plama dor di contacto familiar, desinfectando e scolnan obviamente tawata necesario.”, e capitan portuario di Freewinds, sr. Ken Weber, a bisa.” Sigurando cu e muchanan no ta wordo infecta, manteniendo e muchanan y e maestronan sigur ta un manera pa proteha e famianan.”

E opinion aki ta wordo comparti dor di hopi hende na nos scolmnan. E cabesante di Scol Preparatorio Prome Paso, sra. Gislaine de Cuba respondiendo na e esfuerzo aki a bisa:” Hopi danki pa a bini pa desinfecta nos scol, e ta hopi interesante pa e alumnonan, e mayornan y e maestronan!”

Mas di 35 edificio di scol na Aruba a wordo desinfecta den e simannan cu a pasa y mas di mitad di nan ta scolnan di SKOA.E actividad aki lo sigui na mas scol cu mas vigor awor cu e number di casonan activo na nos isla ta bahando, mustrando cu e accionan tuma y manteniendo nos na e protocolnan nos por gana e batalla contra Covid-19.

Ora sr. Weber a tuma contacto cu sra. Anuesca Baly, e directora di SKOa, pa informe di e plan di desinfecta cu e Ministerio di Boluntario di Freewinds ta ehecutando na tur scol di Aruba, ela bisa:” Ta bon pa coopera.dor di traha hunto nos lo supera esaki. E ayuidpo ta wordo hopi aprecia”

A parte di desinfecta, maestronan y cabesantenan ta haya un serie di video di Stay Well cu ta cubri e accionan preventivo tur hende mester sigui pa mantene nan mes saludabel. E videonan aki tan a spaño, ingles y hulandes. Nan ta simpel y fácil pa comprende, dunando e cabesandte un medio pa usa no solamente pa siña e muchanan con pa keda saludabel y preveni plama e malesa, pero tambe pa educa e mayornan y e maestronan.

Sra. Lai Ping Cheong, cabesante di St. Rosa College, a bisa lo siguiente di e Ministerio di Boluntario y e videonan di prevención:”Mi ta asina contento cu boso a bin.Masha danki! Hopi bunita! Lo mi comparti e videonan cu mi maestronan y e alumnonan. Si mester pa e mayornan haya algo e mester bai via e muchanan. Nan lo bisa nan kiko pa hasi.”

Sr. Randy Arends, cabesante di St Paulus School, a bisa un di e boluntario di Freewinds:” Masha danki pa yuda nos, e ta wordo hopi aprecia. E ta algo cu ta laga nos sinti mas tranquil y sigur.”

E cabesante di Colegio San Hose similarmente a bisa:” masha danki pa bin. Nos ta hasi tur loke nos por e esaki ta ayudo cu nos tur mester tuma pasobra loke bo hasi nunca ta suficiente! Esaki lo trece tranquilidad.”

Casi tur cabesante di e scolnan ta post e videonan di Stay Well riba e pagina di Facebook di nan scol. Esaki ta hasi posibel cu e mayornan por wak kico e scolnan ta hasi pa proteha e muchanan pero tambne nan por mira e Stay Well videos tambe.

Pa haya sa con pa proteha bo mes ,bo cas, scol of lugar di trabou, bishita e How to Stay Well Resource Center online na www.scientology.org/staywell. Aki por mira tur e videonan Stay Well y e pamfletanan por wordo downloaded gratuitamente. Tur e material aki ta obtenibel na spaño, ingles y hulandes y 18 idioma mas.

Pa siña mas di Freewinds, wak Inside Scientology: The Freewinds na the Scientology Network. ( www.scientology.tv/series/inside-scientology/freewinds.html)

