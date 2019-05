Unidad motorisa di KPA a reparti 88 multa

Durante e controlnan rutinario unidad motorisa di KPA ta bastante activo ariba nos careteranan. E motibo principal ta pa un y tur cu ta haci uso di nos careteranan maneha na un forma responsabel. Manteniendo seguridad den trafico mas sigur cu ta posibel. Den 2 luna cu controlnan activo Unidad Motorisa a reparti 88 multa den totaal pa diferente infraccion cu chofernan ta comete den trafico.

Loke a resalta mas ta cu chofernan ta keda maneha nan vehiculo di motor cu cellular den man.

Unidad motorisa a parti diferente multa entre otro:

80 multa na chofernan cu a pasa e velocidad maximo cu ta 80 km,

12 multa na chofernan cu no a hasi uso di un helm ora ta coriendo brommer of scooter,

12 multa pa plachi number no paga,

29 multa pa chofernan cu ta maneha nan vehiculo mientras nan tin un cellular den nan man,

2 multa pa chofernan cu a pasa den lus cora,

8 multa pa chofernan cu ta maneha un vehiculo di motor sin un rijbewijs,

5 multa pa chofernan cu ta core den verboden banda di Galloway,

2 multa pa chofernan cu no a sigui e borchi y regla di trafico na altura di Renaissance hotel,

1 multa pa chofer cu no a duna preferencia,

3 multa pa chofernan cu tabata core cu un vehiculo cu lus di brake cu no ta funciona,

14 chofer manehando nan vehiculo bou di influencia di alcohol a wordo deteni y hiba warda di polis.

Unidad motorisa lo sigi cu nan controlnan y ta conseha tur chofer pa mantene nan mes na e reglanan di trafico pa asina por tin un trafico sigur pa nos tur.

