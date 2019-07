Unico school cu Mike a construi den 8 aña ta na Haiti mientras a coy 30 MIYON di HAVO VWO Noord y hink’e den tram

Parlamentario Endy Croes ta reacciona riba un avalancha di critica y politica barata di Mike Eman y AVP ultimo simannan. Nos por a tuma nota con algun parlamentario di AVP entre otro Marlon Sneek y Jennifer Reyes kier sigui hunga cu sentimento di maestronan di school. No obstante cu gobierno a actua riba diferente preocupacion ainda por sinti con AVP gelink cu sindicato SEPPA cu un draaiboek politico kier a sigui dramatisa. Nos por corda con e diabierna cu maestronan a bin entrega un manifiesto Jennifer Reyes a bin trabou tra’i merdia riba un diabierna cual no ta comun como cu nunca Fraccion di AVP no ta na pia di trabao cu excepcion ora tin reunion publico. Pues tur e detayenan aki ta duna ilustracion di e draaiboek politico entre AVP y e sindicato. AVP no tabata kier pa e maestronan ni bay spoela krijt e dia ey pero tabata forsa algo pa nan por bay manifesta.

Prioridad robes y sin vision

Como Parlamentario nos trabao ta keda scucha y unda cu nos por fungi como e brug pa atende cualkier inkietud – cual nos a bin ta haciendo caba – nos lo t’ey pa hacie. No obstante esaki Parlamentario Endy Croes a ripara cu Mike Eman den su retorica semanal kier keda ripiti engañonan 100 biaha pa pone pueblo kere cu ta berdad. Parlamentario Endy Croes kier ilustra con netamente Mike Eman y AVP a coy 30 MIYON di un placa cual tabata destina pa un HAVO/VWO Noord y a hinca esaki den un Tram. Esaki finalmente no a yuda e negoshinan! Consecuentemente awe den 2019 tur mucha por ehempel di Noord mester bay HAVO te na San Nicolas. AVP cu prioridad robes y sin un vision concreto pero mas mester cualifica esaki como tiradonan di para!

No a construi scol na Aruba

Mike a scoge pa bin cu proyectonan cual ningun tin return on investment. Ningun lo produci placa. Asina a malgasta 1BIYON florin na e proyecto ‘BO Aruba’ (mira rapport di Algemene Rekenkamer). Asina a bin cu Green Corridor y Watty Vos Boulevard cual ningun ta genera placa y pueblo lo bay paga 20 aña largo 80.9 MIYON na e proyectonan PPP aki. Mike Eman banda di tur esaki no a construi ningun pero ningun school nobo na Aruba. Mike Eman y AVP a opta pa traha un school nobo na Haiti. Mira publicacion adhunto. MEP sinembargo por duna ehempel di e School na Kudawecha cual ta un school nobo crea y construi durante gobernacion di Gabinete Oduber entre 2001-2009.

Parlamentario Endy Croes ta termina bisando cu e lo keda monitor Mike Eman y su retorica raya di trata di manipula pueblo y e lo reacciona un pa un riba tur. Mike bay gaña baca!! AVP no merece nunca pero nunca mas un confiansa di e pueblo aki pa locual nan a haci cu e pida baranca aki. Prohibi pa lubida!

Comments

comments