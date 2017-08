Unico forma pa iregularidad sali na cla ta si e trahado meld

Algo cu a ripara hopi den practica, ta e hecho cu bo tin hopi ley cu a wordo introduci, pero cu loke ta trata e control riba cumplimento cu e leynan aki, no ta tuma luga. Segun abogado Hose Figaroa, awor aki tin incumplimento di ley, basicamente cu e ta wordo treci dilanti ta na momento cu un trahado bay y reclama. Pero bo no ta haya cu por ehempel organonan cu mester controla ta haci control y ta ripara cu tin cierto cosnan cu no ta klop cu ley, cu ta sosode na pia di trabao. Esey lamentablemente no ta sosode, loke ta pone un extra presion riba e trahado.

Figaroa ta sigui splica cu e unico forma cu e iregularidad wordo discubri ta si e trahado meld esaki. Na e momento ey ta pone un peso riba e trahado, pasobra e sa tambe, cu ora e bay haci algo asina, chens ta grandi cu e dunado di trabao ta bay tuma represalia. Si e departamentonan cu mester haci e controlnan, di un forma regular y un forma serio, bo ta evita cu e trahado ta esun cu mester bay entrega keho. E ora ey bo ta haya cu e controleurnan cu ta suppose di controla, ta descubri di nan mes cierto iregularidadnan y ta tuma e pasonan necesario pa cambia esakinan na pia di trabao. E problemanan ta sinta den diferente aspecto. Di un otro banda, un bon conseho semper pa e trahado ta cu na momento cu bo ta mira e tipo di cosnan cu no ta klop ta pasa na pia di trabao, pa acerca tambe, of pa sindicalisa bo mes. Un forma cu ley ta conoce pa protehe trahado y sigur e beneficionan primario como secundario, ta a base di un contrato colectivo. Ley ta exigi cu un contrato colectivo mester wordo cera door di un sindicato. E no por wordo cera cu trahadonan individualmente. Un CAO mester ta por medio di un sindicato y e beneficionan di sindicato ta tambe cu e ora ey, bo tin un organisacion cu normalmente tin cierto conocemento, tin cierto experticio cu por yudabo den preguntanan cu bo por tin, of inkietudnan cu por tin pa e trabao y tambe cu por intermedia entre abo y bo dunado di trabao. No necesariamente abo individualmente mester bay confronta e doño di trabao, sino ta haci’e via un sindicato. Sindicato ta bay papia cu nan, sin mester menciona ken mester a trece e keho dilanti. Diferente aspecto tin, segun Figaroa. Problemanan ta hopi, e ta comenta.