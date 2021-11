Despues di un bishita di trabao di VNO (Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba), a toca Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba pa ricibi Unicef Nederland pa un bishita di trabao.

Desde aña 2017 Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba tin un cooperacion hopi estrecho cu Unicef Nederland. For di 2017 Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta implementando e proyecto ‘Unicef Kinderrechten Film Festival’ pa Unicef Nederland aki na Aruba. Banda di e ‘Unicef Kinderrechten Film Festival’, na aña 2020 Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a cuminsa implementa e proyecto ‘My New World’ pa Unicef Nederland aki na Aruba.

Unicef Nederland tawata interesa den haya mas informacion tocante con e trabao pa nos muchanan y hobenan door di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta tuma lugar. Unicef Nederland tawata kier a sera conoci cu e ‘best practices’ cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta implementa pa asina duna ayudo na nos muchanan y hobenan di Aruba.

Durante e reunion Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba por medio di su director James Sneek y miembro honorario Altagracia Chapman a duna un splicacion extenso di tur locual ta ensera e diferente servicionan cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta duna na nos muchanan y hobenan di Aruba y e politica cu ta ser usa pa implementa esaki.

Na final Unicef Nederland a keda impresiona cu tur e trabao cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta haciendo na Aruba.

Comments

comments