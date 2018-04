Unicef Hulanda lo duna Aruba yudansa tecnico pa atende cu crisis social na Aruba

Un solicitud di peticion pa ayudo tecnico pa pais Aruba a wordo aproba pa Unicef Hulandes, como organo cu ta atende e fondo di emergencia pa muchanan atendiendo cu problematica di crisis social. Minister di Labor y Asuntonan Social Glenbert Croes ta amplia.

Minister Glenbert Croes, di Asuntonan Social y Labor recientemente tabata na Hulanda, a realisa un peticion specifico di ayudo social na Secretario di Estado Sr. Raymond Knopps. Durante di un reunion di introduccion, Sr. Croes a cera conoci cu e Minister di Asuntonan Social di Hulanda, Sr. Walter Koolmees y tambe Minister di Educacion , Ciencia y Cultura Sra. Ingrid van Engelshoven. Sr. Croes a sali masha contento cu e participacion y cooperacion di pensa den ki forma na por yuda.

Tambe lo a bin cu cooperacion y e apoyo di Secretario di Estado, Sr. Knopps pa gobierno di Reino financia e asistencia tecnico aki cu Unicef Hulanda ta duna na Aruba, specificamente na e Ministerio di Labor y Asuntonan Social den cuadro di e implementacion di e Crisis Plan Social.

Otro reunion a tuma luga cu otro funcionarionan di gobierno di Hulanda, a reuni tambe cu miembronan di Unicef Hulanda unda Minister di Labor personalmente a regresa Aruba hopi satisfecho unda cu Reino a mustra e intencion pa yuda Aruba.

Den momentonan dificil Aruba a exigi di otro pa tuma decisionnan dificil, pero tambe den momentonan dificil ta pidi den Reino pa yuda otro cu e resultado exitoso aki hunto cu Minister di Finanzas Sra Xiomara Ruiz Maduro y colega Minister di Husticia mr. Andin Bikker como prome empuhe en preparacion pa e gran bishita di nos Minister Presidente na Hulanda pa caba di consolida den un proximo reunion, e lasonan di amistad, hermandad cooperacion no obstante momentonan dificil cu Aruba ta pasando aden.

Aunke lo por tin diferencianan riba diferente tema, Minister Glenbert Croes lo por sigura cu den e proximo 4 aña lo tin un gran relacion di comprondemento, comprension, cooperacion y respet mutuo den Reino Hulandes. Ta necesario tambe pa gobierno pa por tin e paz den e relacion ey y pa por enfrenta schouder cu schouder e diferente problema den paisnan di Reino.

E problema di crisis social ta uno cu por wordo sinti, si ta Roshendro of Roshendrick cu lamentablemente a wordo asesina, e diferente casonan. Tin ora no kier menciona tur, pa no habri heridanan di nobo cerca e famianan.

Tin hopi caso tur luna ta wordo registra unda gobierno ta demostra cu e crisis social di pais Aruba e ta un hecho, den diferente hogarnan. Aruba su situacion financiero desastroso y un crisis social tin biaha e solucion no tur ora por bay den man cu otro y e situacion financiero, esaki lo tin consecuencia pa biba mas dificil.

No obstante gobierno tin e deber di rescata nos pais financieramente, gobierno no por haci e peso social ariba e costo di bida humilde, den necesidad, no por bira lomba pa nan. No obstante e crisis financiero, gobierno a dicidi di aumenta e presupuesto di Ministerio di Asuntonan Social pa e tema di e crisis cu 17 miyon florin extra pa 2018 y 17 miyon florin extra pa aña 2019.

Pe motibo aki gobierno nan lo a bati e porta na Hulanda y na EU. Pa gobierno ariba su propio forsa resolve e problema su so, ta bay ta dificil. Aruba lo haci hopi di su banda, pero un tiki di yudansa lo ta bonbini. Cu e ayudo aki di profesionalnan den e parti tecnico cu Unicef a expresa e boluntad pa yuda gobierno di Aruba, ken lo keda bay guera pa yuda na tur e famianan cu ta pasando den necesidad. Asina e mandatario di Asuntonan Social y Labor, Sr. Glenbert Croes a finalisa bisando.

Comments

comments