UNHCR lo no otorga niun certificado di asilo mas

Pa loke ta e tema di refugiado, UNHCR algun siman pasa, a constata cu nan a otorga certificado di asilo aki na Aruba. Prome Minister, Sra. mr. Evelyn Wever – Croes, ta amplia mas ariba esaki.

A bay busca mas informacion, no por a haya mucho splicacion. A tuma contacto cu UNHCR y a palabra cu lo topa y reuni na New York. A splica nan cu Aruba tin un procedura con pa trata cu asilo y ora un pais tin un procedura, UNHCR no por duna e certificadonan aki no mas.

A splicanan kico e procedura ta, kico e testnan ta, e screening, tur esaki prome cu duna un hende asilo. UNHCR a bin realisa cu nan tabata fout y a pidi disculpa pa cu esaki. A palabra cu nan no ta bay duna niun di e certificadonan aki mas, pero lo bay traha hunto cu esun di Aruba riba esunnan cu a pidi caba.

Aruba a pidi e lista di esunnan cu nan a otorga certificado, cual tabata un secreto. UNHCR a splica cu nan a duna casi 400 persona un certificado, mientras cu den sistema tin 200 y pico persona so pending. Ora cu ricibi e lista aki, lo alinea cu loke nan tin den sistema, pa wak ken por bin na remarke. Y si nan no ta bin na remarke, e peticion ta wordo nenga.

LO bay alinea e lista di UNHCR cu loke tin den sistema y traha hunto ariba un solo liña. Prome Minister a enfatiza cu e declaracion di UNHCR, no ta duna niun hende derecho di estadia na Aruba, e unico cu por duna esaki, ta gobierno di Aruba.

E confusion a bin, door cu UNHCR nan tabata convinci cu Aruba no tabata trata niun peticion di asilo na serio. Nan kiermen cu si ta asina, e ora nan tin nan mesun procedura. A splicanan cu esaki no ta sistema di traha, y mester busca informacion di con e trabao pa wrodo haci.

A splica cu ta haci un screening prome, cu si tur e papelnan ta na ordo, despues ta bin e prome entrevista, y ta hopi pregunta ta wordo haci, despues ta bin un di dos entrevista. Por ultimo, un comision lo evalua e peticion pa despues tuma un decision. A splica UNHCR cu no ta casonan, di hende cu ta cumpli cu e obligacionnan di tratado. Hopi biaha ta hende cu ta bin Aruba cu vakantei y ta dicidi di keda. Hendenan cu a biba pa hopi aña na Aruba y awo kier pidi asilo.

Aruba ta parti di un tratado internacional di refugiado. A base di e tratado, Aruba mester duna proteccion na hendenan cu ta wordo persigui pa motibo politico, religion, raza, genero etc. Dus hendenan cu ta teme pa nan bida, y no personanan cu falta di cuminda y remedi no ta cay bou di e tratado.

A splica UNHCR y Crus Cora Internacional cu Aruba ta cumpli cu e obligacionnan di tratao, ta cumpli cu standardnan internacional, dus di duna proteccion na esun cu ta bisa cue ta wordo persigui pa motibonan politico, raza y genero y ta teme pa su bida. Si esaki no ta e caso, Aruba no por yuda. Ya caba e ora ta papia di inmigrante economico. Y Aruba no por ofrecenan miho oportunidad economico ya cu no por ofrece e poblacion di Aruba esey .

Si Aruba ta cumpli cu e tratado. A keda cu UNHCR no ta duna mas certificado. Tin mas di 200 persona diferencia entre e lista di UNHCR y Aruba.

Esunnan cu no ta wordo persigui Aruba no ta duna asilo y nan lo mester bay di Aruba, ya cu no tin motibo pa keda. Esesy ta e situacion, segun Sra. mr. Evelyn Wever. Tabata tin dialogonan basta duidelijk, cu UNHCR. A splica Crus Cora Internacional con Aruba ta wordo afecta pa e situacion na Venezuela.

Un persona cu bay Crus Cora y yena un papel di asilo, esaki no tin niun validez. E ora e persona aki su peticion no ta den sistema. Esunnan cu a entrega caba, lo bay haci un evaluacion di esaki. Y nan lo wordo trata hunto cu esunnan entrega na autoridadnan di Aruba. Y te ainda Prome Minister no a wordo informa cu Aruba a duna e prome asilo. Y te ainda niun di e peticionnan pa asilo no ta personanan cu ta wordo persigui y/of cu ta teme pa nan bida.

Unabes cu haya e nombernan for di UNHCR y Crus Cora, e ora lo evalua caso pa caso, pa evalua si e persona ta bin na remarke pa asilo. Papelnan cu wordo yena awo na Crus Cora no tin niun valides, segun Prome Minister, mr. Sra. Evelyn Wever- Croes.

