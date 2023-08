Den cuadro di e programa di e proyecto Lang Leve(n) het Erfgoed bou guia di Stichting Monumentenfonds Aruba, den colaboracion cu Fundacion Mi Cutisa (FMC), hunto cu UNESCO-Aruba a organisa un training ‘Analisis di Trahe Tipico di Aruba’.

E Proyecto Lang Leve(n) het Erfgoed ta duna boluntario- y participantenan e oportunidad pa siña mas di nos Herencia Cultural (Inmaterial) pa medio di fotografia y medionan social. E proyecto mes ta ofrece workshop- y eventonan, pa asina conecta e boluntario- y participantenan cu otro, pa medio di algun competencianan di fotografia cu a organisa. Meta di e Proyecto ta pa crea un comunidad cu pasion pa herencia cultural, cultura, arte y fotografia.

Pa medio di varios actividad lo produci un cantidad di potret y storia cu hunto lo publica nan den un presentacion on-/offline y un exposicion cu lo ta den diferente luga. Un di e sitionan unda e participantenan lo saca potret dia 19 di augustus 2023, ta Museo Cas Tan Tin (MCTT). Ta combina e sacamento di potret cu Trahenan Tipico di Aruba, tocamento di Caha di Orgel y baliamento riba musica di caha di orgel. Grupo di baile Masiduri, bou guia di Vilma Kelly y grupo di baile Pop Corn Dancers, bou guia di Freddy Tromp lo duna demostracion di algun baile bisti den trahe tipico di Aruba.

Elvira Maduro lo toca su propio caha di orgel “Elvira”, acompaña pa Buchi Boekhoudt riba wiri.

E hoben Jeromy Paesch lo toca caha di orgel di su wela Mathilda Paskel-Boekhoudt, kende ta ruman muhe di Buchi Boekhoudt. Mathilda y su nieto Jeromy tur dos ta toca caha. Lo tin un demostracion special, unda Jeromy lo mustra con su so ta toca caha y wiri pareu.

Pa garantisa cu e potretnan cu ta bay saca den Trahe Tipico lo tuma luga den en forma adecua, FMC a acerca sra. Ruby Eckmeyer, specialista di cultura na UNESCO-Aruba pa duna un training na algun boluntario, unda hunto a analisa e forma di bisti Trahenan Tipico di Aruba.

A pone atencion na ki tipo di acesorio of artefacto ta uza cu cierto trahe, con tin cu uza e acesorionan y tambe cua ta e sitionan apropia na MCTT pa saca potret den e trahenan tipico.

Na e training aki sra. Titi Tromp, di 95 aña di edad, tambe tabata presente. Sra. Titi, pa medio di historia oral, a conta tur presente kico tur e ta corda di e trahenan cu nos grandinan tabata bisti na diferente ocasion y den diferente epoca di nan bida. Pa UNESCO-Aruba esaki tabata un training cu ta cay bou di e programa di Culture and Arts Education (Educacion Cultural)