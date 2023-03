Aña 2023 a habri sumamente dinamico y fructifero pa Aruba su Comision Nacional di UNESCO. Desde 2010 tanto Cosou como Sint Maarten a bira miembro asocia di UNESCO, hunto cu Aruba desde 1987. Manera ta conoci, e areanan di trabou di UNESCO ta Enseñansa, Ciencia, Cultura y Comunicacion & Informacion.

For di 13 pa 17 di februari 2023 a tuma luga un workshop pa specialistanan riba tereno di Patrimonio Cultural Intangibel (PCI). Pa Aruba a participa Sra. Ruby Eckmeyer, specialista pa e programa di cultura pa UNESCO-Aruba, hunto cu Sra. Ray-anne Hernandes, director di UNOCA. Meta di e encuentro aki tabata pa crea un procedura di nominacion den Reino Hulandes y alaves pa duna tur e islanan di Caribe Hulandes e informacionnan necesario pa por ehecuta e convenio pa Salvaguardia Herencia Cultural Intangibel corectamente.

E secretariado di e Comisionnan Nacional di UNESCO tin un rol importante den esaki y e colaboracion entre e islanan ta di suma importancia ya cu nos tin hopi en comun riba tereno di cultura. Asina cu e raport di e workshop ta cla, lo presenta esaki na e gremio cultural na Aruba pa planea con lo sigui cu e ehecucion di e convenio di PCI di UNESCO.

Despues cu a formalisa e secretariado di UNESCO-Aruba na 2020, UNESCO-Aruba pa prome biaha tin specialistanan pa coordina e programanan internacional di UNESCO. Aruba ta resorta atrobe desde 2019, bou di e oficina sub-regional di UNESCO na Kingston. Esaki ta nifica cu awor tur e 3 miembronan asocia di UNESCO di Reino Hulandes por traha hopi mas estrecho hunto riba tur e areanan di trabou di UNESCO cu ta keda ehecuta den Region Caribe.

Den luna di februari Sra. Anna Paolini, directora di UNESCO-Kingston a bishita Aruba, unda e tabatin un encuentro cu entre otro Minister di Finansa y Cultura, Sra. Xiomara Maduro, kende ta presidente di e comision nacional di Aruba. A discuti varios tema y a palabra pa intensifica e cooperacion entre e oficina na Kingston, e secretariadonan di cada pais den regio y representante fiho di Reino Hulandes na Paris. Den cuadro di e cooperacion den Reino e Secretaris-Generalnan ta reuni structuralmente cada dos luna.

E reunion na februari ultimo a tuma luga na Den Haag, unda cu e specialista di cultura di UNESCO-Aruba a representa Sra. Marushka Tromp, actual Secretaris-General pa Aruba. Relaciona cu e palabracionnan pa intensifica e cooperacion entre e diferente organonan di UNESCO, for di 6 pa 8 maart venidero lo ta di bishita na Aruba dos representante for di UNESCO-Paris. Ta trata aki di Sra. Moninque van Daalen, embahadora extraordinario y plenipotenciario di e Delegado Permanente di Reino na UNESCO Headquarters, hunto cu su suplente Sra. Carlien Schrijvershof. Esaki ta e prome biaha cu Comision Nacional di Aruba ta ricibi bishita di e Delegado Permanente di Reino directamente for di Paris.