Unda e investigacion a keda pa hustifica eliminacion di Tra’i Merdia

Durante reunion di Parlamento dialuna mainta entre e diferente fraccionnan y Minister di Enseñansa, dr. Rudy Lampe, a bin dilanti un pregunta cu tur fraccion ta comparti y a vocifera. Mervin Wyatt Ras di e Fraccion di AVP kier sa unda e rapport, e investigacion, cu ta hustifica eliminacion di Tra’i Merdia. Pero tambe e kier sa ken a traha e rapport y for di ki tempo. Wyatt Ras ta conta cu Tra’i Merdia ta un departamento cu ta existi pa mas di 23 aña caba y cu resultado exitoso.

Mervin Wyatt Ras ta menciona cu ta obvio cu Minister Rudy Lampe no ta comparti e vision di AVP, cu a bin cu Tra’i Merdia pa “vang op” muchanan, ofreciendo yudansa na mayornan cu ta traha. E tempo ey hopi ta e mayornan cu a cuminsa traha, varios soltero y p’esey mes a bin cu Centronan pa brinda asistencia na e mayornan, pa brinda nan un caminda cu por laga nan yuinan, cu yudansa pa haci huiswerk.

Si acaso esaki no ta e vision di Minister Lampe, si acaso e no kier esaki of lo kier un modernisacion den e formato, e mester a haci’e di un manera cu no ta mishi cu lo basico di e muchanan. Compartiendo e mes un opinion, e Parlamentario ta bisa cu na prome luga ta pensa riba e muchanan, nan derechonan, no solamente di por hunga pero tambe e parti structural di por ricibi yudansa cu huiswerk y varios otro punto mas.

Mayornan ta conta riba e yudansa aki, mas tanto durante ora di atardi. No por keda sin menciona cu hopi ta e hobennan cu tabata/ta keda nan so na cas pasobra nan mayornan ta traha, algun encontrando nan mes den problema pa falta di supervision di mayor. Mester tene cuenta cu mayornan tin cu traha pa pone pan riba mesa.

Minister Rudy Lampe su idea ta pa kita e tiki yudansa cu nos hendenan humilde tin pasobra su vision ta cu tur hende\mucha mester ta liber pa recrea. E Minister tin cu sinta y pensa bon, dialoga cu esunnan cu ta den veld, studia posibilidadnan y tambe analisa a base di con e comunidad ta, prome cu e tuma un desicion abrupto, sin tene cuenta si comunidad lo acepta un desicion asina ey prome!

