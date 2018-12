Unda cu tin cantidad halto di barbulet ta significa cu naturalesa ta den balans

Tin mas of menos 140,000 sorto di barbulet rond mundo. Den e sortonan di barbulet tin dos tipo. Esun di anochi y esun di den dia. Loke a constata ta cu e barbuletnan di anochi ta 40 biaha mas hopi cu esunnan di den dia. Di esunnan den dia, tin cu ta mas conoci cu otro. Na Aruba nos conoce e Vlandam, Geelchi, Blauchi y e Monarcha.

Barbuletnan tin un rol importante den naturalesa como un di e polinizadornan cu ta contribui na bunita flornan y matanan. P’esey Directie Natuur en Milieu ta trece nan dilanti, pa nos ta mas consciente di nan.

Barbuletnan por caba cu un cantidad di mata for di naturalesa ora cu nan ta den e fase di un bichi cu ta come blachinan y tambe pone larva ariba frutanan dañando esakinan pa consumo. Asina mes, nan ta forma un parti grandi di e cadena di cuminda pa otro bestianan, mastanto pa e parhanan.

E barbuletnan ta depende tambe di cierto matanan y flornan pa e nectar pa sobrevivi. Diferente na otro insectonan, e barbulet por chupa nectar so. P’esey nan mester di e nectar di flornan y frutanan.

Otro factornan manera claridad, temperatura y humedad tambe tin influencia ariba e sobrevivencia di cada sorto di barbulet. Mayoria barbulet ta keda den vecindario di e luga unda nan nace. Ora cu e matanan y flornan di un cierto area disparce, e luga ta bira inadecua pa e barbulet. Bo lo haya masha poco barbulet den areanan unda e naturalesa ta for di balans, of un cambio hopi significantemente a tuma luga.

E presencia di hopi barbulet ta un bon indicacion di e ambiente saludabel y balansa cu ta reina den e naturalesa. Asina tambe ta cu si cierto flornan y matanan disparce door di por ehempel rosamento of demasiado chapimento, e barbuletnan tambe ta disparce.

E hecho cu barbuletnan a bay atras den cantidad ta debi na factornan humano. Ta referi aki na e acto di rosamento di areanan pa traha cas y pa infrastructura. Ta yega un momento crucial cu nos mester ta mas consciente y tene na cuenta cu bestianan tambe mester biba ariba e planeta aki.

Den e articulo cu DNM a publica den edicion pasa tocante abeha, a menciona cu mas o menos 80% di matanan den naturalesa ta poliniza door di insectonan, entrenan e barbulet. Den mantencion di un biodiversidad halto e rol di e barbulet ta importante.

Durante algun excursion den naturalesa e ultimo dianan aki, DNM a aprecia cantidad di barbuletnan. Esaki ta door di e matanan cu ta floria debi na e awasero cu ta suficiente y regular. Na Aruba nos tin un Butterfly Farm na unda por hiba e muchanan y adultonan pa siña mas di barbuletnan local y na nivel mundial. Percura pa un hofi cu flor y duna espacio na naturalesa pa embeyece bo cura.

