Unda control di SIAD a keda pa controla negoshinan di stranheronan

Mervely Romano di SIAD ta informa cu tin hopi reclamo riba loke ta negoshi haci pa hende di afo y no ta paga belasting. Nan ta puntra unda e control di SIAD a keda. E ta amplia.

Na prome instante ta wak e clientenan cu ta bibando na Aruba y esunnan cu no ta biba na Aruba. Esunnan cu no ta biba na Aruba, SIAD no sa di nan, tanten cu nan no haya notificacion di actonan di negoshi na Aruba. E ora ey SIAD por controla nan y pasa e caso den man di FIOT, cu ta bay haci investigacionnan mas di cerca, pa cu cierto personanan cu no ta biba na Aruba.

Pero un persona cu ta bin haci negoshi na Aruba, lo mester paga belasting tambe. Y sin un persona cu ta bin bende fruta, of ta bin bende pisca, kico cu e ta bende, en principio e lo mester paga belasting tambe. Den practica ta dificil pa garanan lihe, al menos cu por haya informacion di nan y e ora por laga FIOT e investigacion.

Hopi biaha e doƱonan di boto, cu ta bin cu nan mercancianan y ta bay bendenan na supermercadonan of na fruterianan. No tin control pa si nan ta pagando belasting si of no, pa e barconan di fruta. Sra. Romano a splica cu nan no por controla nan , ya cu nan no ta para na frontera. Si tin algun indicacion, nan lo mester hay’e for di Douane, of di cualkier otro persona. Hopi biaha nan ta haya sa, ora cu nan haci un control di buki na un supermercado, e ora nan ta wak ken ta e personanan cu ta bin entrega mercancia na e supermercadonan. E stranheronan ta bin haci negoshi na Aruba, e ora nan lo mester paga belasting tambe na Aruba.

Por bisa cu basicamente cu tin un buraco of miho bisa, segun Sra. Romano lo mester bin un miho comunicacion.