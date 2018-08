Unda apoyo pa nos mesun hendenan a keda?

Scirbi pa Omaira I. Rodriguez- Britten

Diaranson, 22 di Augustus 2018 riba pagina 22 di Noticia Awe Mainta mi a lesa locual Sr. Gregory Lyder ( Mighty Whitey ) a publica den Awe Mainta cu e titulo “Shame, Shame, Shame.

Aki ta unda ami ta bisa cu e persona aki tin tur raso. Pakico?

1. ki dia gobierno a interesa pa duna apoyo na nos artistanan.

2. ki dia e pueblo ta duna un palabra di DANKI na esnan cu a contribui cu Cultura

3. ki dia a duna honor na esunnan cu a hiba Aruba su nomber como artista

4. ki dia a duna un homenahe na Sr. Ramon Sharpe dfm y otro artistanan den comunidad.

Ki tristo ta momento cu algun a fayece a trece palabranan bunita hasta casi mustra ki balor e tabata tin pa Aruba.

Hopi tambe a muri bay sin a haya ni un danki di Gobierno, pero si mi ta mustra pueblo mi color politico y cana temporada di campaña hunto cu nan, mi ta haya e trofeo y e homenahe pa mustra con gobierno ta aplaudi ycu un sonrisa di boca pa boca ta duna un plakaat di aprecio pa tur periodista presente pa mustra cuanto nan ta gradici pa esunnan cu ta promove nos cultura. ( ESAKI TA CONTA PA TUR GOBIERNO CU A SINTA SIN EXCEPCION )

Nos tin un Instituto di Cultura cu mi no sa pakico nan t’ey, pasobra a lanta un grupo pa traha riba Cultura di Aruba a sinta na mesa a mustra kico mester wordo haci y te ey ela keda. BERGUENSA.

Mi ta desea cu tur respet na mi pueblo di Aruba cuanto hende conoce nos artistanan Arubiano den literatura (poesia, arte ) nos cantantenan Arubiano, nos musiconan Arubiano y asina mi por sigui menciona.

Tur aña mi ta mira a honra hende cu medaya RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE pa nan a aporta na Aruba y pa mi asombro mayoria ta stranhero o hende cu nunca bo a tende nan nomber o hendenan cu ta cobra pa nan trabou ( cu no ta voluntario )

Mi no ta culpa nan, pero unda nos como artista a keda naci na Aruba y hiba nomber di Aruba pa exterior. Awor mi por bisa cu tur respet sin ofende : ” WIJ ZIJN NIET ZOMAAR IEMAND.”

Mi ultimo palabra cu mi lo usa ta : DUNA BALOR NA BIDA NO DESPUES DI MORTO PASOBRA ESUN CU TA MORTO LO NO POR GRADICI PA A DUNE DANKI.

NO LAGA E BIRA : CU DEN NOS PROPIO CAS NOS NO TA REY NI REINA.

Sra.Omaira Rodriguez_Britten

