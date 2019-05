Unanimamente Parlamento a aproba y mustra nan sosten pa e “aanbestedingsverordening”

Diamars a trata den Parlamento un cambio di ley sumamente importante, cual ta “aanbestedingsverordening”. E ley aki ta sostene e aspecto di transparencia cu Gabinete Wever-Croes ta para p’e y cual ta e fundeshi riba cual a construi e Gobierno actual.

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber durante di su discurso a splica locual cu kier logra cu e cambionan haci. Entre esakinan sigur e parti di transperencia y creacion di un ‘level playing field’ pa tur esnan cu ta participa den comercio na momento cu tin destaho tumando luga na Aruba.

Sr. Oduber a sigui splica cu algo hopi importante cu ta atende cu ne ta e hecho cu antes por a haya cu por a desvia dentro di e cuadro di ley pa loke ta trata destaho publico. E minister a traves di simplemente traha un Decreto Ministerial (MB), por a desvia.

Den pasado a tuma luga cu den rapport nan di Controlaria General (Algemene Rekenkamer) no ta encontra documentonan den casonan di excepcion (uitzondering), cual lo mester tabata e caso unabes cu tin un Decreto Ministerial (MB) cual automaticamente ta haci cu e ta yega na Algemene Rekenkamer. Consecuentemente na e momento cu Algemene Rekenkamer bisa cu nan no tin ‘project dossier’/ no tin documento, esey kiermen cu sea cu no tabatin un MB traha, pa sigura cu ta cumpliendo cu ley di contabilidad, of nunca a manda esaki manera ta prescribi cu un copia cu mester wordo manda pa Controlaria General.

E transparencia ta hopi importante na momento cu ta bay haci excepcionnan riba procesonan cu mester ta transparente y bon defini pa tur cu ta participa den dje. Den e articulo 16 di e ley ta pone como cambio fundamental, e hecho cu mester publica e Decreto Ministerial cual tampoco tabata tuma luga. Ta asina cu e Minister en cuestion mester haci esaki publico y indica motibo pa cual ta desvia for di destaho publico.

Finalmente Minister Oduber a bisa cu si cumpli cu e reglanan y leynan poni den aanbestedingsverordening, ta garantisa cu ta actua segun e proceso di transparencia y integridad cu kier pa tin den e procesonan aki. E ta conta tambe pa esnan participando na destahonan pa nan sa cu nan ta forma parti di un proceso transparente y husto di un destaho, semper y cuando nan ta cumpli cu e reglanan. Esaki ta un realidad cu mester para keto na dje.

