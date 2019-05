Un yiu lo ta mas habri cu e mayor si e tin un band di confiansa cu su mayor

Aruba a yega na un punto caminda comunidad y e diferente sectornan a bin afo, y kier papia di cosnan cu ta pasando. Esey ta un desaroyo hopi positivo. Locual antes y pa añanan largo no a papia di dje, cu ta keda scondi, a kita esey, ta bay dilanti cu e punto aki.

Sra. Glenda Hernandez, directora di DAS, a splica cu awo e victimanan ta hayando cara. Locual a bisa pa basta tempo caba, 6 pa 7 caso di mucha y hoben pa siman, awo ta hayando cara. Tin cierto mayornan cu ta actua di biaha, nan ta bay hospital, y nan ta zorg pa nan haya e rapekit, e ayudo cu si algo pasa, fisicamente, e ta wordo investiga. Mester corda cu 90% di e casonan no tin niun evidencia. Nos ta bibando den un estado di derecho, es decir cu pa por persigui un hende mester por tin evidencia, si 90% di e casonan, no tin prueba, no tin caso. Esey ta locual ta e caso aworaki na Aruba. Muchanan mester por bisa algo na su mayornan. Mayor mester puntra su yiu, con a bay cu su dia. Esey ta algo di base diario. Aunke cu e mayor su dia ta pisa, esey ta algo di puntra.

E mucha hopi biaha lo papia, ya cu e ta custuma cu tur dia e mayor ta worry cun’e, e ora ta forma un band di confiansa, cu e mucha ta papia. Hopi biaha e mucha ta papia demasiado laat, cu ta 72 ora despues cu tur evidencia a bay. Si ta abuso fisico, maltrato, esey ta casonan cut a yega hospital. Despues di 72 ora no tin mas señalnan di abuso. Fisico si por saca potret. Pero si mama of tata ta tapa, esey no ta yega corte nunca. Eseynan ta algo cu Sra. Hernandez, ta bisa cu ta deber di e mayor pa yuda y proteha e yiunan. Esey ta deber di e mayor. Si bo no ta haci’e, e ora e gobierno ta interveni.

Aruba tin un tratado cu Reino, hunto cu Corsou, Bonaire, St. Maarten, cu ta repasa kico ta wordo haci ariba tereno di derecho di mucha. Loke ta ariba agenda e aña aki ta e violencia contra di mucha. E hendenan di Sociaal Crisis Plan lo bay duna un relato di kico ta pasando ariba e tereno aki, kico ta wordo haci, kico mas falta pa haci. Ta bay haya tambe informacion con pa hiba p.e. un campaña masivo efectivo. Con por haci di tal manera cu e ta hiba na cambio di conducta di e publico di Aruba. Esey ta loke kier logra. Con ta midi e cambio ey, esey ta cosnan cu ta eigenlijk conocemento cu lo bay haya. Tambe lo bin cu palabracionnan cu Hulanda, ya cu ministerio di VBS tambe ta presente. Lo mester di UNICEF pa otro aña, mirando cu nan a haya placa di Hulanda pa 1 aña. Nan ta un partner respeta ariba tereno mundial, hopi conexion. Y Aruba mester di nan apoyo, pa haci di Aruba, mas skerpi, na manera positivo y constructivo. Es decir, cu nan tin hopi informacion, nan tin informacion ariba tereno di derecho di mucha, y nan por yuda tambe ariba cierto tereno.

Tur e cursonan cu ta destina pa e sectornan ta cla. Nan ta riba internet, un organisacion OGEO, di Hulanda, lo yuda Aruba den esaki. OGEO ta specialisa ariba e tereno aki.

Dentro di poco lo yama un kerngroep, cu ta bay di tur e sectornan kico tin cu bay haci, kico tin cu haci pa pone e cos aki. Ki sorto di curso, cuanto profesionalnan, kende, di cua profesion. Di cada uno tin un representante.

Ki ora ta wak resultado? E cos aki pa hopi aña a cana malo. Segun Sra. Hernandez, e no por kibra hero cu man. E ta purbando di drecha segun por, e ta depende tameb con serio nos sectornan ta andando cu e tematica aki. E ta un tema hopi serio. Lo bin cu’n meldcode. Tur e puntonan aki lo bay wordo atendi. Y Sra. Hernandez ta spera cu ariba e Dia di Derecho di mucha, por bisa cu ta asina leu.

