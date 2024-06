Na *Juni* venidero AWAA (Animal Welfare Alliance Aruba) lo enfoca un bes mas riba casnan di pueblo na Seroe Patrishi. AWAA lo yuda famianan di Seroe Patrishi pa sterilisa y castra nan pushi- y cachonan den caso cu nan mes no por paga pa esaki.

Na e manera aki AWAA ta yuda na reduci e crecimento di populacion di cacho y pushi riba nos isla. AWAA ta aporta na cambia e situacion na Aruba pa nos animal nan pa futuro.



Bo ta biba den e cas nan di pueblo di Seroe Patrishi y bo ta desea haya ayudo pa opera bo cacho of pushi di cas pa no haña cria nan no desea?Por favor manda un e-mail pa [email protected] cu tur bo informacion.Si tin pregunta of kier mas informacion por jama 5929777**Pa bario di SERO PATRISHI SO por whatsapp tambe**Ki informacion nos mester?· Bo nomber y fam· Bo adres· Bo number di telefon· E cantidad di cacho y pushi cu bo tin na cas· Si nan ta macho of tefi (si bo por sa)

(Si tin potret duidelijk por pone esaki tambe)

Bo por pone bo informacion te *JUNI 21*.

Un voluntario di AWAA lo tuma contacto cu bo y pasa wak con por yuda abo y bo mascotanan di cas.

AWAA

Sterilisa

Castra

Conscientisa