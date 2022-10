E topico di Salud Mental ta un topico cu pa hopi aña a wordo considera delicado aki na Aruba. Na 2020 ora cu e pandemia di COVID-19 a afecta e comunidad di Aruba tambe, conversacionnan cu antes tawata wordo poni bou di un luz negativo, a bira conversacionnan cu tur ciudadano por a relata cu ne. Tiki tiki, por a mira con e barrera pa papia tocante Salud Mental a cuminsa baha y awendia, nos por habri conversacionnan tocante Salud Mental un tiki mas facil.

Lanta na Aruba, Dr. Audrey Kan semper a desea di un dia por contribui bek na su isla. Na edad di 7 aña, despues di e feyecimento inespera di su tata, Dr. Kan a ripara cu e tin un interes inmenso den psichologia. E experiencia di a mira con e y su ruman hombre gemelo, den e mesun cas cu e mesun reglanan, a procesa nan dolor riba maneranan asina diferente ta locual a lanta e chispa di curiosidad serka Dr. Kan y no dura mucho pa e cuminsa cu su trayectoria educativo. Despues di basisschool, Dr. Kan a sigui studia na Colegio Arubano y durante un vakantie grandi, cu edad di 15 aña, e la dicidi hasi un Summer-School unda e la hasi un curso di Business and Psychology. Despues di e curso aki, Dr. Kan a bin bek Aruba cu mas curiosidad pa sigui amplia su estudio den psicologia. Dos aña despues, cu edad di 17 aña, Dr. Kan a tuma e decision y paso grandi pa bai Philladelphia, Merca pa hasi 4 aña di Bachelor. Despues di 4 aña na Merca, Dr. Kan a dicidi pa bai sigui studia na Hulanda pa e por logra su Masters. Durante su estudio na Hulanda, Dr. Kan a siña hopi na momento cu e la hasi su stage na Slotervaart Ziekenhuis na Amsterdam pero tawata sinti e necesidad di sigui amplia su conocimento. Despues di Hulanda, Dr. Kan a sigui amplia su conocimento den psicologia y a bai Washington, D.C.pa e cumpli cu su programa di Doctorado. Durante añanan aki, Dr. Kan a ricibi un experiencia completo unda e la haya experiencia den tratamento di tur patient (all patient treatment), un hospital psiquiatrico, departamentonan di gobierno y den un consulta priva.

Awendia, Dr. Kan ta un psicologo clinico cu expertisio den diagnostica, evaluacion y tratamento di problemanan psicológico. Como psicologo, Dr. Kan tin un estilo unico, colaborativo, interactivo, empatico y sin prejuicio. Pa Dr. Kan, psicoterapia ta un vehiculo pa e cresemento y cambio unda e proceso mester wordo adapta na e necesidadnan di cada individuo. A pesar di adapta e proceso na cada individuo, Dr. Kan ta specialisa den e prome episodio di psicosis cu usualmente ta pasa entre e edad di 13 – 25 aña, muchanan cuminsando cu edad di 6 luna, evaluación psychiatrico y victimanan di violencia domestico, trauma y servicionan forensico. Cu mas di 9 aña di experiencia trahando cu diferente poblacion na Merca, Dr. Kan a dicidi na 2022 cu ta ora pa e regresa su cas, cu e meta pa yuda nos comunidad logra biba nan ‘one happy life’.

Pa mas informacion of un consulta, por bishita https://www.arubaclinicalservices.com/