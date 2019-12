Un viahero por drenta sin problema cu productonan di Cannabis Medicinal pero claro den limitacion di cantidad

Den un entrevista cu Minister di Salud Sr. Dangui Oduber tocante e remedinan traha di Canabis, e mandatario ta bisa cu ora cu un persona cumpra un di e remedinan aki den exterior y trata di drenta cu esakinan Aruba, prome cu e decreto ministeriaal a keda firma, esaki tabata wordo considera ilegal. Pero awo cu e legalizacion di e cannabis medicinal aki, e ta wordo tolera y acepta na puertonan di entrada di nos pais pero tampoco e intencion ta pa viaheronan bai den exterior y drenta bek cu maletanan yen di e productonan aki. Eaki obviamente no ta e intencion. Si un pasahero drenta cu un cantidad chikito esaki lo wordo tolera manera ta e caso ora un viahero cumpra y drenta cu un carton di sigaria y boter di alcohol. E viahero si mester declara esaki na Douane y esaki ta e mesun procedura ora ta drenta cu remedi caminda Douane ta manda esaki pa Directie Volksgezondheid p’asina e por pasa e inspeccionnan necesario. E idea no ta pa un persona comun por bai den exterior y drenta cu gran cantidad di esakinan pasobra minister Oduber a mustra cu ta e intencion pa Gobierno duna cierto comerciante e permisonan di importacion di e cannabis medicinal aki. E intencion ta pa pone un limitacion mescos ta e caso di acohol y cigaria y akinan Minister a mustra cu lo bai limita e cantidad cu ta wordo permiti pa persona trece como viahero y proximamente e maneho aki lo bai wordo publica p’asina tur hende ta na altura di dje. Esaki ta pa evita cu un persona ta bai y bisa cu Cannabis Medicinal ta legal riba nos isla y a yega por ehempel na aeropuerto cu un cierto cantidad di e producto aki y toch Douane ta kita esaki for di e viahero. Pa loke ta trata e situacion cu tin persona cu ta usa e cannabis aki pa motibonan di malesa y ta use den su forma mas natural posibel y ta huma manera ta wordo conoci den boca di pueblo, un pito pa nan sinta nan mes bon y no mester sufri di tal malesa, akinan Minister a duna di conoce cu loke a wordo dicidi ta e prome paso y mester ta consciente cu toch e trata di un paso sumamente grandi y pa decadanan largo esaki tabata wordo considera ilegal, Gobierno Evelyn Wever-Croes a legaliza e uso di Cannabis Medicinal, mester bai paso pa paso y no haci tur cos pareu y den todo caso loke a legaliza ta productonan final, esta e productonan “kant en klaar”. Productonan cu ta bini den forma di azeta, pilder of crema pa uso externo y e otro pa interno, esakinan a wordo legaliza y esaki ta haci cu un persona por bai un botica y cumpra un potchi cu yerba den dje, pero esaki no a wordo legaliza ainda manera ta e caso na Merca y otro paisnan, pasobra akinan nos mester bai poco poco y paso pa paso. Minister Oduber a mustra cu na mundo varios pais a legaliza e plantacion di e cannabis aki y tambe e exportacion y na e momentonan aki Gobierno di Aruba ta considerando esaki, esta manera ta conoci e hecho di saca e azeta for di mata, y den pasado a yega di menciona esaki como un posibel pilar economico pa nos pais pero pa haci esaki e ta rekeri un cambio di ley mas drastico. Pero si kier haci e parti aki legal, mester bai cambia e ley di droga y ta henter un proceso mester encamina pa yega asina leu y mas cu claro e mester bai finalmente Parlamento pa haya sosten pa haci esaki realidad. Pasobra e cultivo mester tuma lugar na Aruba y despues esaki ta wordo exporta pa un compania den exterior cu ta traha cu e producto p’asina e yega na e producto final medicinal y pa cu esaki e proceso ta mas largo pa yega asina leu. Gobierno su pensamento ta cu si mester bai den e direccion ey, lo mester bai haci den forma di cultivo na Aruba y despues exporte pa exterior manera e minister a menciona ariba caba. E intencion ta pa ora yega asina ley e exportacion ta pa solamente traha e cannabis medicinal y nada otro. Pues Gobierno no lo bai exporta esaki pa companianan cu lo traha productonan pa uso recreacional. Rond mundo tin fabricanan farmacueticonan ta haciendo esaki caba y e intencion ta cu si bai asina ley lo mester por yega na tin un laboratorio asina aki na Aruba. Y mas cu claro esaki lo mester ta cumpli cu tur regla di World Health Organization y esaki tambe ta loke Gobierno di Aruba lo sigui tambe. Si yega asina leu lo bai stimula empleo na Aruba mes y nos economia lo crece drasticamente.

