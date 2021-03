Un topico hopi dificil: abuso sexual di menor

Abuso sexual di menor ta un topico dificil, pero sumamente importante pa papia over di dje. Abuso sexual ta ora cu un menor di edad ta wordo forsa of invita pa participa den actonan sexual cu un persona adulto of mas grandi cu ne.

Tin hopi forma cu abuso sexual por sosode cu un menor alun ehempel;

Ora un mucha ta wordo forsa of invita pa participa den actonan cu ta pone e otro persona exita sexualmente, ta abuso sexual;

Ora un un persona ta falta respet pa un mucha su curpa y ta mishi cu su partinan priva (vagina, penis of anus), ta abuso sexual;

Ora ta duna e mucha carisia cu e no ta desea of ta inapropia, ta abuso sexual

Ora ta expone e mucha su curpa na un manera inmoral of pornografico, tambe ta abuso sexual.

E adulto cu ta comete un acto sexual cu un menor por ta un hende homber of un hende muhe, na Aruba mayoria caso e abusador ta un hende homber y den 80% di casonan e ta un hende homber den famia. Den cierto casonan di abuso sexual ta un otro menor di edad (bou di 18 aña) ta comete e acto, por ehempel un hoben den su pubertad, tambe por ta un abusador.

Actonan cu por wordo cometi ora nos ta papia di abuso sexual di menor:

Acto sexual cu penetracion, manera “rape”;

Acto sexual sin penetracion manera sexo oral, mishimento cu paña bisti na parti priva, fregamento, sunchimento of masturbacion;

Laga un mucha wak otro persona participa den actonan sexual, manera pornografia of den persona;

Laga un mucha hunga of uza obhetonan di placer sexual;

Conta chiste di “dobel-sinti” of di “mal ehempel” na un mucha tambe ta un forma di abuso y cu mal intencion;

Forsa of invita un mucha pa kita su paña pa placer sexual;

Mustra bo parti priva na un mucha “flashing”;

Encurasha un mucha pa actua den un forma sexualmente inapropia;

Prepara un mucha pa abuso of actividad sexual ora e bira mas grandi “grooming”.

Tur e actonan aki ta wordo considera como abuso sexual. Abuso sexual ta castigabel pa Ley y ta bay contra e derechonan internacional di mucha.

Con pa señala abuso sexual di mucha?

Ora un mucha ta wordo abusa sexualmente por reconoce esaki na cierto señalnan. E señalnan por ta varios y ta diferencia pa cada mucha y su situacion specifico. E ta importante pa semper tene cuenta cu tin e posibilidad cu e señalnan aki no semper ta duna indicacion cu tin abuso sexual di mucha andando y cu esakinan por a wordo causa door di otro motibonan. Pa es motibo semper mester keda alerto y no keda keto pa busca ayudo of conseho di nos profesionalnan. Paso cu e accion corecto bo por salba un bida.

Señalnan di abuso sexual:

E mucha ta papia y ta expresa di wordo abusa sexualmente;

E mucha ta demostra un concemento sexual of comportacion sexual cu no ta cuadra cu su edad ni ta normal pa su edad;

E mucha ta desasocia su mes for di su famia y amigonan;

E mucha ta huy for di cas;

E mucha ta comporta straño of “shy” cu un persona specifico;

E mucha ta haya mal soño “nachtmerrie” frecuentemente;

E mucha ta cuminsa pishi su cama, algo cu prome e no tabata haci;

E mucha tin cambio drastico den su apetitit y su “mood”;

E mucha ta sali na estado of e ta haya un malesa cu ta wordo transmiti sexualmente (STD), prome cu e tin 14 aña;

E mucha ta demostra señalnan fisico caminda e no por cana of sinta bon;

E mucha ta haya rash rond di su boca;

E mucha ta grawata hopi na su parti priva (vagina, penis of anus);

Hopi caso di abuso sexual di menor, 80%, ta envolvi un persona cu e mucha conoce. Den caso di abuso sexual e mucha por wordo forsa pa tene e relacion como un secreto y por hasta wordo menasa cu algo grave lo bay pas’e of un persona cu e ta stima, si e bay bisa algo of conta un persona.

Como mayor of educador e ta importante pa realisa, cu pa combati e problematica grandi aki mester cuminsa na cas, door di papia cu bo yiu y dun’e e hermentnan pa asina e por defende su curpa si e mester haya su mes den un situacion inconfortabel of peligroso. E di dos aspecto importante ta pa actua, y kibra e “cultura di silencia” cu a domina nos isla pa hopi aña, unabes cu cuminsa actua y haci denuncia ta demostra e abusadornan cu nan no tin e libertad mas pa cometenan actonan di crimen.

Actua mesora, no keda keto! Ora bo ta sospecha abuso di menor tuma contacto cu Bureau Sostenemi na 588-1010 pa conseho y ayudo. Si bo ta den un situacion di emergencia y bo ta sinti cu bida ta na peliger yama Polis na 100.

Pa haya sa mas tocante abuso di menor bishita nos website www.scparuba.com. “E bienestar y siguridad di nos muchanan ta e responsabilidad di nos tur” – Sociaal Crisis Plan

