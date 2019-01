Un temporada di carnaval ameno sin uza droga of alcohol ta posibel

Ya pa varios aña caba, Fundacion Anti Droga Arubano (FADA) ta bin cu e famoso “Carrousel” cual ta conforma pa un team di profesionalnan trahando den diferente fundacion y cu ta uni pa asina trece informacion relevante y pa conscientisa e hobennan durante e temporada di carnaval. Nan ta acerca diferente scolnan secundario pa asina nan haya informacion di cada un instancia pa locual ta trata e temporada di carnaval. Un di e instancianan aki ta Fundacion Telefon pa Hubentud, pa cual Sr. Sherman Milliard, trahado social na dicho instancia ta amplia ariba nan participacion den esaki.

Tur aña Telefon Pa Hubentud ta presente den e carrousel di FADA, cu yen di amor pa motibo cu e efecto ta grandi. No solamente ora di duna charla pero tambe despues ora cu e hobennan yama na e number di Telefon pa Hubentud, 131. E aña aki Telefon pa Hubentud, manera custumber, ta bin cu’n otro tema. Nan ta kies temanan cu ta algo cu ta andando bou di e hubentud. Tres aña pasa nan a bin cu e tema di ‘Peer Pressure’, pakico e persona ta haci’e, ken a bisa pa haci’e, tambe e prome momento cu a uza droga, e prome biaha cu e hoben ta bira activo sexualmente. E siguiente a duna informacion tocante ‘Cyberworld’. Ta trata di tur cos cu tin di haber cu Social Media, con pa bay om cu Instagram of Facebook. Tambe ariba e consecuencianan, ora cu e mucha bira mas grandi, con su comportacion por cambio y su consecuencianan.

E aña aki nan lo trece un combinacion di tur tres. E tema ta ‘Puber Brein’, cu ta e celebro di nos tur. Specialmente na nos hobennan, e tin un parti di Peer Pressure. Di cual grupo e hoben ta forma parti di dje, specialmente den carnaval. Kisas den henter aña cu tin e miho ambiente, pero den carnaval, e presion pa forma parti di e grupo cu ambiente ta mas pisa, pero esaki por tin su consecuencia tambe. Banda di esey, lo papia un biaha mas tocante Social Media. Ta wak cu despues di Carnaval, tanto hoben como adulto ta lastra ariba caya, burachi y nan so, sin niun amigo, conoci of un famia banda di nan. Hopi biaha e hoben y/o adulto ta keda nan so. Y net e grupo aki ta cay den e mundo di sexualidad, y di droga y alcohol. Esaki ta forma parti di e kick. Tur hende kier haci algo exciting. E kier uza droga, alcohol y ta sexualmente activo. Pero e hoben mester ta consciente cu e por tin un temporada di carnaval ameno, sin uzo di alcohol of droga. Telefon pa Hubentud lo trece dilanti e manera positivo den e temporada aki di Carnaval.

E idea no ta pa papia di solamente cosnan negativo, pero tambe di cosnan positivo. Mayoria hobennan y mayoria hende tambe, pero specialmente hobennan ta haciendo cosnan bon. Nan ta participa den brassband, nan ta participa den bailamento, nan ta forma parti di un grupo. Pero e punto principal ta cu nan no ta uza droga ni tampoco alcohol. Cual ta algo positivo, ya cu esaki ta demostra cu no mester di uza droga of bebe alcohol pa tin un bon temporada di carnaval, segun Sr. Sherman Milliard, Trahado Social na Fundacion Telefon pa Hubentud.

