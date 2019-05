Un studiante di EPB Doorstroom ta prepara pa subi mercado laboral

Studiantenan di EPB Examen Electra Doorstroom tambe a pasa nan examen di practica. Doorstroom ta e nivel mas halto di EPB. Docente di Montage Electra na EPB, Sr. Anthony Geerman ta splica di e diferente nivelnan di EPB.

Un examen hopi biaha bo no ta wak’e di trempan, ya cu e ta secrecia na nivel insular. Pero segun un schema di examen, e studiante di un pida di huisintallatie, un kruisschakelaar of un hotelschakelaar y banda di dje, por wak cu nan lo start un motor pa e draai. Esey ta e tipo di opdracht cu ta forma parti di e examen.

Sr. Geerman a sigui splica cu e studiante ta haya 8 lesuur, di 7 or y 45 te 2 or y 15, pero durante aña, e docentenan di examenklas ta keda prepara e muchanan for di 1e klas te cu 4e klas, y ora cu e ta full cla den e trayectorio, e por haci su examen practico. Examen ta consisti di teoria, pintamento di mapa y conhuntamente cera cu practica, ta cera e cifra na ora di examen.

FUTURO

Muchanan cu caba EPB doorstroom, e posibilidad ta grandi ariba mercado. Mirando cu electra ta e parti di mas atractivo cu tin na Aruba, nan ta wordo siña cu no ta trata di placa so, pero tin trabou tur dia. Tur cas tin aansluting di coriente. E ta zona dificil, pero e studiantenan di EPB ta prepara pa mercado. Y si un studiante cu caba doorstroom, e por sigui pa EPI, C&T., e parti di electra. Un studiante di EPB, ora cu e caba e no por bay directamente LO (Lerarenopleiding). E mester caba su 4 añanan na EPI y despues, den exterior lo e mester bay ya cu na Aruba no tin e estudio aki.

CONSEHO

Un conseho cu docente Geerman tin ta cu hopi biaha mayornan ta oprimi e muchanan pa e yiunan no bin EPB. EPB tin su mala fama, pero e tin su parti bon tambe. E diferencia entre un mucha di EPB y un mucha di MAVO, ta cu e mucha di EPB ta cla pa subi mercado laboral, e sa con pa traha, con pa pinta mapa y con pa papia cu hende. Esakinan ta skills cu nan ta sali for di EPB cun’e. Nan ta bon prepara pa mercado laboral. No 100%, den scol bo ta siña algo, den practica ta cera e otro parti. Conhuntamente ta cera e experencia laboral, manera cu e mester ta.

