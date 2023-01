Ta hopi probabel cu e blackout di diabierna 27 di januari ultimo ta ocasiona pa un storing den e sistema electrico cu ta proteha e transformadornan di e motornan di planta RECIP IV. Esaki a resulta for di un investigacion hopi preliminar haci pa WEB Aruba. E blackout a surgi al rededor di 11 or di diabierna mainta. A dura mas o menos 3 ora y mei prome cu a recupera suministro di coriente completamente pa e isla. Tanto WEB Aruba como ELMAR a mantene comunidad na altura di progreso di e recuperacion via medionan social. Un investigacion mas profundo lo mester duna mas claridad tocante causa di e blackout. Aunke e produccion actual ta stabil, lo tin extra vigilacion riba e produccion.

Actualmente ta haciendo testnan como parti di e procedura pa keda optimalisa planta RECIP IV. Segun proceduranan fiho, ta haci e testnan riba e sistema di voltahe halto cu ta proteha e sistema electrico di planta RECIP IV. A surgi un storing den e sistema di proteccion di transformador riba cual dos motor RECIP IV tawata conecta. E motornan na e momento cu e storing a surgi, tawata den funcion y a perde un montante substancial di coriente, cual finalmente a conduci na un blackout.

WEB ta hopi consciente di e impacto cu interupcion di coriente tin riba bienestar di comunidad y economia di Aruba. P’esey e compania di awa y energia ta ofrece su disculpa y ta gradici pa e comprension.