Un St. Regis ta cuadra cu e calidad di turismo cu kier atrae

ATA a tuma nota di diferente comentario ariba e topico di acomodacion y desaroyo aki na Aruba, pa cual CEO di ATA, sra. Ronella Croes ta amplia mas ariba e tema aki.

Mester cuminsa, cu algo cu ta hopi importante pa cual ATA ta boga pe y cual ATA ta ilustra den diferente carta, tanto na gobierno actual y esun anterior, pa tin claridad na e momentonan aki na proyectonan. Pero tambe kico tin ya caba realisa cu por bisa, cu ni di banda ATA no ta full cla tampoco. Pero principalmente proyectonan cu ta na caminda. Ora cu papia di un proyecto hotelero of di condominio, ta importante pa forma e plachi total di e proximo añanan di Aruba su turismo. Esaki ta algo hopi importante pa tene na cuenta.

ATA a haci diferente analisis a base di informacion cu a logra ricibi di gobienro, a base di nan mesun esfuersonan pa purba haya claridad, nan tin un bista ariba esaki. Despues ta haya en berdad diferente proyectonan cu ta wordo anuncia. Esun di e siman aki ta esun di St. Regis ta pas perfectamente den e calidad cu kier atrae. E ta un hotel 5 strea. E ta un hotel cu tin masha tiki na mundo. E ta cay bou di e categoria di Luxury Travel.

SI wak na Puerto Rico, den high season, ta paga sigur 1000 dollar pa hospeda eynan. Pero tambe tin diferente preocupacionnan eynan, cu nan a ilustra na varios ocasion na gobierno y otro instancianan tambe. E.o. tin e aspecto cu establece un hotel, of un otro proyecto como condominio. Tin e aspecto social, cuido di medio ambiente, tin preocupacion di aspecto laboral, cu ta mara na e aspecto social. Tin diferente preocupacionnan y scarsedad ariba diferente tereno pa loke ta trata maneho, pero tambe decisionnan clave cu mester wordo soluciona.

Ora di bin cu proyecto asina, con ta bay soluciona esakinan? con ta bay sigura cu ta bay tin e cantidad di hendenan pa traha na un hotel adicional y di e calidad cu bo kier brinda tambe y cu ta cuadra cu’n proyecto asina, sin cu ta trece un impacto negativo den e restante di bo producto cu ya caba ta wordo ofreci, dus papiando di producto hotelero.

All in all, e ta un bunita proyecto. E ta cuadra cu e vision di atraccion di turismo di calidad. E lo eleva Aruba su posicion sigur, pero mester zorg pa nos tin un plachi total di kico ta na caminda. Pero tambe, nos mester ta consciente cu tin hopi preocupacion y situacionnan no faborabel pa loke ta Aruba su turismo ariba area cu ta impacta, riba area social y medio ambiente. Esey ta hopi importante pa wordo atendi. Esey ta hopi importante pa menciona acerca cu e tarea di ATA ta uno primordialmente economico. Turismo ta e pilar di nos economia. Manera cualkier pais, cualkier destino, nos tin nos costo y nos entrada. Nos entrada ta depende di turismo. A base di costo, tin hopi cos pa atende. Tin cu genera mas entrada como pais Aruba, y con ta haci esaki? Pa medio di turismo actualmente. E ta bay pa tuma decisionnan corecto den turismo. Eynan tin adicion di un hotel manera St. Regis. E ta pas perfectamente den vision y tin otro cosnan cu mester wordo atendi, pa sigura cu e adicion di e hotel aki ta exitoso. Pero mester sigura cu e restante di e pais, por biba bon cun’e y pa sigura cu e ingreso economico di entrada cu ta turismo por sigui un desaroyo duradero, dus un entrada economico pero tambe e proteccion y respet, pa loke ta trata bo cultura, identidad, bo medio ambiente y tur locual cu a subraya caba. Pues, e ta un decision en berdad importante. Pero mester realisa cu mester tuma e miho decision posibel ariba area turistico. Tambe mester tene cuenta cu otronan kico ta e decision cu ta bay tuma cu otro proyectonan tambe. Pasobra un adicion manera un proyecto manera un St. Regis. Pero si di otro banda ta haci algo cu no ta pas cu e vision, e ta contra productivo. P’esey ATA kier mas claridad pa asina nan tambe por haci un bon trabao den sigui duna nan conseho y posicion y haci tur e investigacionnan necesario, pa asina guia e turismo den e miho direccion cu ta posibel.

Un punto hopi importante, pa realisa tambe, cu pa genera mas entrada pa pais Aruba, no mester pensa solamente ariba turismo. mester sigui duna e accento ariba e parti di diversificacion economico. Turismo tambe tin su limite. Ariba varios tereno, Aruba ta pasa e limite. Y mester tuma accion pa esaki pa sigura cu e ta cana un caminda duradero, pero tambe mester realisa cu turismo tambe tin su limitenan. Y Aruba ta gosa di un posicion clave. Y manera cualkier otro pais, mester genera mas entrada, cu no mester bin solamente di turismo.

Mas aleu, Sra. Croes a sigui bisa cu e resultadonan ta positivo na final di dia. Tur hende por tin nan opinion y compara cu otro area, pero ora di wak e cifranan, pa loke ta trata kico e huesped ta paga pa loke ta trata e satisfaccion di bishitantenan, ta sigui score hopi bon.

Na final di dia, ta e hecho cu ta bin Aruba. Nos pais ta gosa di un posicion hopi fuerte y combina cu e experiencia cu e Ritz Carlton ta duna, el a duna resultadonan positivo pa Aruba, segun Sra. Ronella Croes, CEO di ATA.

