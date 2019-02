Un siman prome cu deadline ainda tin mas di 20 mil number di auto sin paga

Faltando un siman pa e deadline pa paga number di auto yega, por bisa cu ainda Departamento di Impuesto tin un gran cantidad di numbernan ainda cu falta di paga.

Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto a bisa cu te cu siman pasa diabierna, nan tabata tin un cantidad di 20.423 plachi di number cu no a wordo paga. Esaki ta representa 26,8%. Es decir, e cantidad aki ta hopi grandi ainda, si mira cu falta un siman mas pa e deadline yega, cual ta 28 di februari proximo. Pa esaki tambe Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na su cliente, tur automobilista pa sea consciente cu esaki ta un obligacion. Ya caba a duna un luna mas di tempo pa cumpli cu e deber aki, pero dia 28 di februari ta bira e fecha final, e fecha final mes, ya cu despues di e fecha aki no ta bay tin mas prolongacion di termino.

Departamento di Impuesto a habri e posibilidad di pago for di comienso di december. Es decir, a pasa ya caba 2 luna y di tres tambe ta pasando. Tabata tin suficiente tempo pa a cumpli cu e pago di impuesto aki. Y awo, faltando apenas un siman di deadline di 28 di februari ainda tin mas di 20 mil number cu mester wordo paga ainda. Esaki ta un cantidad hopi grandi. P.e. aña pasa tambe tabata tin clientenan cu no a haci nan pago di nan belasting na tempo of nan no a pag’e mes. E clientenan aki a haya un naheffingsaanslag, cu’n boet di 50% y esaki ta algo cu no mester pasa. Si e cliente sa cu e tin un auto, e ta core cun’e ariba caminda, un di e documentonan cu e mester cumpli cun’e, ta e pago di impuesto di vehiculo di motor. P’esey ta hopi importante pa tene cuenta cu e deadline aki. Un naheffingsaanslag lo nifica cobra e belasting, incluyendo 50% di boet. Esey kiermen cu si e cliente su belasting ta 300 florin, e lo haya un naheffingsaanslag di 150 florin, pa e prome mita. Pero e 150 florin aki ta bin compaña cu 75 florin di boet. E cobransa extra ta bira 225 florin. Y si acaso ainda ora cu 30 di juni yega e no ta cumpli cu e di dos mita di aña, ta bolbe manda un naheffingsaanslag pa e di dos mita. Ley ta duna Departamento di Impuesto e autoridad pa saca e cobransanan aki, incluyendo un boet. Pero esaki no tabata necesario, e cliente mester tene na cuenta, cu e tin un deadline y un deber pa haci un pago na tempo, ta bon pa cumpli cun’e tambe.

Den e 20 mil plachinan aki no ta inclui clientenan cu a cancela nan number di auto na comienso di januari. Nan ta paga solamente 20 florin pa reserva e number pa nan. Y esaki ta pa un aña y nan ta haya dispensacion di belasting pa prome kwartaal di aña. Ta depende tambe cuanto tempo e plachi ta keda na Departamento di Impuesto. Pasobra cu kisas na mita caminda, e ta bin busca e plachi.

Pa clientenan cu ta bay entrega nan plachi awor, toch nan mester paga nan prome mita ya cu nan ta laat caba pa entrega nan plachi. Nan por haya dispensacion di belasting, pa e siguiente kwartaal. Pero, atrobe, segun Sra. Romano, ta depende con largo nan ta laga nan plachi na Departamento di Impuesto. Si e ta pa un luna so, e dispensacion no ta conta.

Entrante 1 di maart, Departamento di Impuesto ta informa Cuerpo Policial formalmente cu e deadline di pago di number di auto a yega y cu si acaso nan controla ariba caya y cu nan haya un auto di cual e belasting ariab dje, no ta paga, Cuerpo Policial lo por duna e boet cu nan ta custumbra di duna.

E naheffing lo sali dentro di poco, esey ainda mester wordo dicidi internamente, pero ora cu nan ta cla cu esey, e lo wordo anuncia cu Departamento di Impuesto ta preparando pa saca e naheffing. Aña pasa el a wordo saca na september, pero e biaha aki si mas sigur e lo sali mas prome, Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto a bisa.

