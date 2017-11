Un siman excitante pa mucha cu sabor crioyo

Biblioteca Nacional Aruba ta contento y orguyoso di por presenta un grupo di hende creativo y artistico cu ta bay duna tur cu tin den Festival di Buki pa Mucha. Autornan local, ilustrador y tambe contador di storia.

E buki di festival 2017 ‘E buki mas excitante di mundo’ a keda ilustra pa artista visual y docente di arte, Stan Kuiperi. Stan Kuiperi ta bay duna demostracion na muchanan di scol basico. Stan Kuiperi ta un artista visual y docente di arte cu un carera internacional y experiencia amplio den enseñansa di arte.

Gino Vrolijk ta cabesante di scol Fontein kleuterschool y escritor di buki pa mucha. ‘Ratatatata!’ ta un storia nobo di Gino Vrolijk cu e lo estrena durante e siman di Festival di Buki 2017. Un storia cu sigur tur mucha lo gusta y cu lo conscientisa nan riba e uzo di klapchi na final di aña. Liliana Braamskamp-Erasmus a skirbi diferente buki pa mucha y su ultimo obra yama ‘Overal monsters en spoken’. El a produci esaki hunto cu Jeroen Hoogerwerf y ilustradornan ta Mariella v.d. Beek y Vanessa Paulina. Liliana ta gusta skirbi masha hopi mes y tambe stimula mucha pa lesa mas. Cu pasion e ta participa na Festival di Buki pa Mucha.

Vanessa Paulina ta un artista visual cu a ilustra diferente buki pa mucha. E ta conoci tambe pa su cuadranan y murals. Vanessa a expone su obranan rond mundo y Vanessa ta gusta duna workshops diferente. Vanessa a produci 3 buki; ‘Tocht over de rivier’, ‘Puppie’s verhaal’ y ‘Wat word ik later?’ y tin mas produccion na caminda.

Sergio Tjie-A-Loi ta bay pa su di dos rond den Festival di Buki pa Mucha. Su mensahe ta ‘Kere den bo soñonan y haci nan realidad den bo bida’ manera e mes ta haci ora cu su talento, soño y oportunidad ta bini hunto. E ta bay scol cu musica, canto, poesia y comedia pa entretene tur mucha.

Emerita Emerencia ta otro talento local cu ta yuda biblioteca semper pa hiba storia, canto y musica pa mucha y hende grandi. Emerita tin un carera rico den mundo di teatro y enseñansa y cu pasion e ta hiba su publico den mundo di fantasia.

Irmgard Frans a publica otro buki pa mucha e luna aki y ta yen di storia nobo pa conta e muchanan di scol den siman benidero. Irmgard ta ilustra su mes bukinan, bukinan cu storia basa riba recuerdonan di su infancia.

Richard Dabian ta un contador di storia, cantante y e gusta teatro y baile. Richard ta boluntario pa Fundacion Bon nochi Drumi dushi. Richard recientemente a cuminsa traha na biblioteca pa reenforsa e team di biblioteca hubenil. Richard ta join e grupo pa duna muchanan di scol un presentacion dibertido. E ta trahando duro riba su disfraz.

Lientje Maduro ta un maestra di scol, mama y ilustradora. Pintamento ta su hobby cu ta trece hopi placer den su bida. Lientje ta hopi entusiasma pa bishita diferente klas pa “Conta cuenta y pasa momento nan dushi cu otro”. Lientje a ilustra e buki ‘Penchi, e conenchi cu su skeiro di djente. Semper el a gusta lesa y bishita biblioteca pa scohe buki cu plachi bunita. Last but not least biblioteca ta presenta poeta Lily Clarisa Henriquez. Lily Clarisa ta docente Ingles, escritora di storia, poeta y e ta gusta declama. E aña aki Lily Clarisa a publica un coleccion di poema bou titulo ‘Lost love poems’ na biblioteca. Lily Clarisa tambe ta bishita diferente scol den siman di 6 pa 10 di november.

Sheila Werleman Semper Sheila a gusta pinta y haci entre otro un estudio den Diseño Grafico na Hulanda. E tin un amor special pa ilustracion pa mucha. E ta doño di e compania ‘Smile Art & Design’ bou cual e ta produci un revista y website pa mucha yama Cleconchi. Sheila a ilustra diferente buki pa mucha manera: ‘Kitrin di Florin’ di e autor Eveline Ruiz-Croes, ‘Si bestia por a papia’ di e autor Jacques Thönissen, ‘Landa Lily’ di e autor Mili Arends y ‘Nini ta loer’, di Mercedes Petrocchi. Na 2011 Sheila a ilustra e buki ‘Pepe Picuda y Didi Djindja’ di autor Desiree Correa, cu tabata e regalo di siman di buki. Tambe el a ilustra e buki ‘E grito di e shoco – balia cu biento’.

Astrid Gietel ta un contador di storia di curason. Astrid tabata maestra di scol cu a traha hopi aña cu Mediateca escolar di biblioteca y e ultimo añanan prome cu el a baha cu pensioen el a traha cu biblioteca Hubenil caminda e tabata guia mucha cu lesamento y traha huiswerk y organisa actividad special pa stimula lesamento. Ainda tambe despues di su pensioen biblioteca por conta cu Astrid Gietel pa actividad special.

Informacion di tur autor y ilustrador y contador di storia a bay pa tur scol participante y riba website di biblioteca por haya mas informacion. Na biblioteca ta traha continuamente na promocion di lesamento y ta duna informacion riba diferente topico. Un evento grandi ta e Festival di Buki pa Mucha. E siman cu ta bini e grupo aki ta duna biblioteca un man pa logra su meta.