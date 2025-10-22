Diamars, 28 di october 2025, di 6.30 pa 9.00 lo tin un actividad na Biblioteca Nacional Aruba, George Madurostraat 13, Oranjestad cu un encuentro literario- cultural- linguistico cu homenahe dedica na Digna Laclé-Herrera (d.f.m.).

Durante e actividad lo celebra bida y e Centenario, 1925-2025, di Digna Laclé- Herrera.

Digna Laclé-Herrera tabata un persona cu un trayectoria impresionante como maestra y docente di scol, poeta, autor, compositor, politico y hende di tur hende. Ariba tereno social Digna a traha den diferente organisacion di hende muhe y di derecho di mucha.

Digna tabata un persona cu amor grandi pa nos idioma Papiamento Encuentro – Homenahe – Recordatorio – Celebracion ‘Un Siglo di Recuerdo’, dedica na autor Digna Laclé-Herrera, kende a nace na 1925, lo ta un encuentro Literario, Artistico, Cultural, Creativo, Linguistico y Educativo. Un programa integra y varia cu documental, declamacion, charla cortico, musica y canto.

Den cooperacion cu Astrid Britten, Biblioteca Nacional Aruba, Departamento di Cultura Aruba y Mirto Laclé lo presenta un programa multidisciplinario integra cu enfoke riba tres genero literario, esta poesia, prosa y drama.

Como invitado special Sergio Tjie-A-Loi lo duna splicacion y lo presenta un fragmento di un documental dedica na Digna Lalclé-Herrera titula ‘Despues di bo’. Ta un documental produci pa René Maduro.

Mirto Laclé lo duna un introduccion y recorido di e herencia, legado di e obra literario di Digna Laclé-Herrera.

Deleite musical ta den man di Maybelline Arends-Croes cu presentacion di grupo ex-Tutti-Frutti cu cantantenan Hilyanne Croes, Mandy Villasmil y Kiziah Trimon. Cancionnan cu Digna a compone hunto cu Maybelline y mas.

E pianista Johnny Scharbaay y banda lo entretene publico cu nan musica y lo acompaña e cantantenan durante nan presentacion.

Laga nos celebra y disfruta di un anochi multidisciplinario. Entrada pa e anochi aki ta completamente gratis. Pa mas informacion por tuma contacto cu Mirto Laclé, cel. 7426274