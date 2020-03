Un resumen di CoronaVirus esaki ta e hechonan di mas importante encuanto e enfermedad COVID-19

Coronavirus disease(COVID-19) a wordo discubri na final di 2019 na China di cual tin hopi noticia over di COVID-19-virus den media. Directie Volksgezondheid Aruba ta informa riba locual ta mas importante pa sa tocante e enfermedad aki. Na Aruba NO tin caso di COVID-19.

Kiko ta e simptomanan di e enfermedad?

No ta tur hende cu tin griep, tin COVID-19.

– 82% di e casonan actual cu un diagnostico di COVID-19 tin sintoma leve cu ta similar na griep.

– 18% di e personanan ta manifesta condicion serio of critico.

Pa por papia di probabilidad di a wordo contagia cu e coronavirus, e persona mester:

– A bishita den e ultimo 2 simanan un pais of region unda tin e conoravirus circulando.

– Lo a bay den contacto cu un persona cu a wordo confirma cu COVID-19.

Paisnan cu tin riesgo grandi pa transmission activo di e coronavirus ta China, Zuid Korea, Italia, Iran y Japan.

Kiko mester hasi si bo ta pensa cu bo tin e virus?

Si bo desaroya sintomanan similar na griep y recientemente a bishita un region di contagio of a bay den contacto cu un persona cu a wordo diagnostica cu e malesa COVID-19 ta recomenda pa tuma contacto telefonicamente cu bo dokter di cas y no bai personalmente na su consultorio.

Con e virus ta wordo transmiti?

E transmision di e virus ta pasa di hende pa hende via e particulanan (dropplets) di un persona cu ta sintomatico ora e tosa of niester.

Ta posibel pa traspasa e virus aunke bo no ta sinti malo?

Tin casonan raporta cu un persona cu ta contagia cu e virus y no a presenta ningun sintoma. Gran cantidad di hende cu a wordo contagia ta sinti e sintomanan leve.

No ta conosi ainda con largo e virus ta keda bibo pafor di e curpa humano.

Si un persona wordo contagia cu e virus, e persona lo no ripara esey mes. E sintomanan ta manifesta su mes te despues di algun dia (entre 2 pa 14 dia).

Bo lo por wordo contagia door di e virus un biaha mas si bo a wordo contagia caba?

Si bo a wordo contagia pa e virus caba, e ora bo no por wordo contagia di nobo. Bo sistema inmunologico ta reconoce e virus.

Con peligroso ta e virus?

No ta conosi con peligroso e virus aki ta pero di esnan cu a wordo infecta cu e virus, 3.4% a fayese. Mayoria di esnan cu a fayese tin un condicion di enfermedad existente. Mayoria di hende ta cura di e coronavirus. Di tur persona actualmente infecta mas o menos 18% a sufri cu kehonan severo.

Aki nos ta papia di hendenan unda e corona virus a wordo constata. Den realidad por tin mas hende cu a wordo infecta cu e virus y eventualmente a cura caba di e virus.

Ta existi un tratamento pa cu e virus?

Na e momento aki no tin un tratamento farmacologico of remedi oficial contra e corona virus, pero nan ta trahando riba un. E unico cos cu dokternan por hasi awor ta pa combati y alivia e sintomanan serca personanan confirma cu COVID-19, por ehempel juda personanan cu tin keho di dificultad pa hala rosea por medio di suministracion di oxygeno.

Tin un vacuna contra e virus?

Diferente organisacion incluyendo World Health Organization y e autoridadnan cientifico, ta trahando sumamento duro y investigando maneranan pa jega na vacuna y tambe metodonan pa combati y mitiga e coronavirus. Esaki lo tuma tempo prome cu e vacuna ta disponibel.

Pa cualkier informacion aditional of pregunta, por contact Directie Volksgezondheid na 522-4200 y puntra pa nos seccion di Malesanan Contagioso.

