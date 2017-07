Un pueblo uni lo ta e berdadero prosperidad pa nos pais

Si nos tuma un poco tempo pa pensa con Aruba ta awe y kico tin pa futuro, nos mester bisa cu nos NO ta den nos miho añanan, segun parlamentario di MEP, Chris Romero.

Nos ta bibando den un Aruba unda tin placa pa tur proyecto menos pa scolnan nobo of un bibliotheek na San Nicolas, pa menciona algun ehempel.

Pero loke e Gobierno aki si ta bon den dje ta ora di bay haci politica riba medionan di comunicacion bisando cu educacion ta importante.

Nos ta bibando den un Aruba unda cu aunke tin un leerplicht na vigor, tin hopi mucha den criminalidad y esnan cu juist a kies pa bay den e ambito di deporte, of ta den cualkier otro organizacion, tin cu para banda di caminda pidi placa pa nan haya fondo pasobra e Gobierno aki no ta duna nan apoyo financiero.

Nos kier yama nos mes un pais desaroya, pero tur dia nos ta haciendo daño na nos medio ambiente door di no respeta areanan verde y rosando cantidad di mata cu tin añanan creciendo, sin papia di e incapacidad enorme pa cu e maneho di dump.

Nos ta den un Aruba caminda ta basha asfalt, pone klinkers y yame calidad di bida, sin puntra si e casnan na banda tin awa of coriente, of si e muchanan a come prome cu nan a bay scol.

Nos ta bibando den un Aruba caminda ta pone 30 mucha den un klas y riba dje exigi resultado positivo for di meastronan.

Nos ta den un Aruba unda maestronan mester ta mama, tata, trahado social y hasta polis pa nan alumnonan.

Nos ta den un Aruba cu tin placa pa ruman pusta auto na merca, pero no tin yudansa pa maneha y drecha e pista di careda cu tin aki na Aruba mes.

Nos ta bibando den un Aruba unda cu politiconan, na lugar di busca y bin cu solucion, nan mes ta e origen di hopi di nos problemanan.

Nos Aruba di awor ta sufriendo e consecuencianan di e scandalnan cu cada proyecto di Gobierno ta cun’e, pero asina mes ningun instancia yama pa investiga ta haci esaki.

Pero ta e Aruba aki nos tin e deber di uni y drecha bek. Poniendo e ser humano central y cu un team integro, partido MEP lo traha man den man cu nos pueblo pa asina drecha tur loke mester. Hunto nos por yega na solucionnan duradero y factibel pa asina nos por mira un Aruba prospero un biaha mas.