Un pueblo educa ta conduci na un gobierno cu ta funciona

Den e matutino Diario di diamars ultimo, october 31, nos por a tuma nota di un articulo cu a carga e titulo “E deficit financiero den presupuesto 2018 ta 195 miyon Florin”. E articulo aki ta referi na un carta di director di finansas cu a wordo traha a peticion di Gobernador.

Desde lansamento di RAIZ, nos movimento a declara publicamente cu nos ta bira lomba pa e politica tradicional cu nos pueblo a conoce durante e ultimo 31 añanan. Awe nos ta cuminsa un era nobo di politica na Aruba, basa riba respet mutuo, balor y norma y determinacion pa elimina cualkier espacio pa politikeria.

Locual e tres partidonan di coalicion, esta MEP/POR/RED, ta referi na dje den e articulo anteriormente menciona, ta un documento di Departamento di Finansas cu a wordo traha a base di un peticion di Gobernador. E documento aki ta papia di “knelpunten”, esta temanan cu mester wordo resolvi den e aña actual pa asina e deficit keda na un maximo o di 25 miyon, manera e presupuesto ta indica.

Semper ora ta traha presupuesto ta cuminsa cu montantenan y deficit grandi manera esun di 195 miyon. Esaki ta un proceso comun pasobra tur instancia di Gobierno ta cuminsa na calcula tur locual nan ta desea. Pesey e prome plan preliminar di un presupuesto ta yama “wenselijkheidsbegroting”. Trabou di Gobierno ta pa “kies en deel”, pues pa dicidi kico por y kico no por a base di priordidad y caso cu nan ta haya importante. E procedura aki ainda no a wordo efectua pa presupuesto 2018, pasobra Mr. Bermudez no kier tuma un decision precipita pa locual ta trata e prioridadnan pa e Gobierno cu lo sinta durante 2018.

RAIZ ta kere cu ta importante pa henter nos pueblo compronde cu ta awor e proceso di e presupuesto ta andando y cu no tin motibo pa panico. E forma con Mr. Bermudez ta conduciendo e proceso aki ta integro y corecto, y ta laga na e Gobierno nobo mes pa dicidi unda nan kier pone prioridad, pues unda si y unda no e fondonan lo bay.

RAIZ ta convenci cu e procedura di traha un presupuesto mester ta conoci mes tanto cerca partidonan politico como esnan cu na mes momento ta formando e gobierno nobo. Ta practicamente imposibel pa pensa cu esaki no ta e caso. RAIZ ta e pueblo practicando politica y pa e motibo aki nos ta sinti e deber pa informa nos pueblo na un forma simpel y transparente con e proceso corecto di prepara un presupuesto ta hinca den otro. Educando e pueblo nos por combati politikeria.

Dos topico tin:

1. Presupuesto 2017

E presupuesto di 2017 mester yega norma di deficit maximo AFL 25 miyon, manera ta palabra den Landsverordening Aruba Tijdelijk Toezicht (LAFT) (-0.2%). Pero awe ta mustra cu lo no ta facil pa logra esaki. E motibo ta, pasobra falta pa ricibi placa di Refineria di Aruba (RDA), y mientrastanto RDA a priminti cu nan lo cumpli e aña aki (2017) – un promesa dificil pa cumpli cu ne, pero no imposibel. Pueblo lo por lesa e ‘stand van zaken’ exacto den e kwartaalrapport di CAFT cu mester wordo publica mita di November. Pues ainda no por duna un declaracion di esaki.

2. Presupuesto 2018

Otro topico ta e presupuesto 2018. Esaki ta mas dificil pa cumpli cu norma, pasobra Gobierno lo mester haci algo structural, sea subi entrada of corta gasto. Ningun di e dos decisionnan aki ta popular. P’esey Mr. Bermudez no a haci e escogencia pa e proximo gobierno. Ta e coalicion mester asumi nan responsabilidad cu pueblo a duna nan.

RAIZ kier remarca cu e formacion di Gobierno nobo no mag di tarda mas. Economia ta fragil y stagna pa varios aña caba. CBA a publica cu confiansa di e consumidor ta abou. Mester evita volatilidad, instabilidad y inseguridad den sector priva. Ora sector priva no por pronostica debidamente nan ta para inversion, pasobra nan no sa kico e impacto di e gastamente di Gobierno lo bay causa y pa e motibo aki henter e economia ta keda stagna.

RAIZ lamentablemente ta premira ainda mas tardansa den presupuesto 2018 mirando cu e coalicion lo mester haci cambio na e Landsverordening Instelling Ministeries (LIM), cu otro palabra, lo mester traha presupuesto 2018 completamente di nobo pa acomoda e carteranan nobo.

E gabinete nobo, door di no por cumpli cu normanan di LAFT na 2018 por ricibi un aanwijzing cu lo mara nan man siendo cu e annwijzing aki ta resultado di mal maneho di e gabinete anterior. Ta lastima cu un gabinete nobo mester cuminsa cu su man mara asina aki.