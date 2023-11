E conferencia anual di Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), tumando luga for di 5 te cu 8 di november 2023 y e aña aki ta organisa pa CUR | Curaçao International Airport, a tuma luga na Curaçao Marriott Beach Resort. E conferencia a cuminsa cu masha entusiasmo. E di dos edicion di e conferencia innovativo aki a sigui cu e enfoke riba cooperacion di un transporte aereo internacional sostenibel.

Sigui pa un recepcion di bonbini masha agradabel cu e bahada di solo pa tur e participantenan y e invitadonan diadomingo, e prome dia di conferencia a cuminsa dialuna trempan cu presencia di Minister di Desaroyo Economico, Ruisandro Cijntje, kende a dirigi su mes na tur esnan presente, sigui pa palabra di bonbini di Brigit Gijsberg, representante di I&W, Jonny Andersen, CEO di Curaçao Airport Partners (CAP) operado di CUR y Joost Meijs, CEO di Queen Beatrix Airport Aruba y alabes presidente di DCCA.

CUR ta honra y entusiasma cu e asistencia di e publico cu a demostra cu e cooperacion ya caba ta cosechando e frutonan di e conferencia anterior. Aña pasa tabatin e prome edicion cu a resulta di ta exitoso y tabata organisa pa Queen Beatrix Airport Aruba cu ta miembro di DCCA. E prome edicion a genera hopi anticipacion entre e participantenan cu a bolbe e evento aki.

“E interes ta sumamente halto. E stakeholders den e industria, e personanan clave y e socionan di cual nos tin placer pa traha cu nan a uni cu nos durante e evento importante aki cu a reuni nos pa siña un for di otro y conecta otro, haciendo e colaboracion mas fuerte. Esaki ta e momentonan cu ta duna oportunidad pa tur esnan presente establece contacto entre teritorio, interactuando cu e coleganan den industria, mientras cu ta comparti y intercambia conocemento valioso”, asina Jonny Andersen a duna di conoce.

E conferencia “Flight To The Future” ta continua cu e biahe riba transporte aereo sostenibel internacional, comentando riba e aspectonan interesante relaciona cu esaki, explorando e tema ampliamente a traves di diferente presentacion interesante di diferente orador local y internacional pero tambe a traves di panel discussions cu a brinda varios idea valioso di parti di e stakeholders den e industria.

E programa di dialuna a inclui un CEO Roundtable, entrega di e Joint Strategic Plan, un presentacion di interesante riba e Testing of Hybrid Aviation den Caribe Hulandes, un panel di aerolinea local cu a trata conexion y un bista riba futuro como tambe un seccion di pregunta y contesta.

Pues, a traha un programa masha atractivo pa e dos dianan principalmente pa garantisa cu tur esnan cu a asisti na e conferencia ta sali bek capacita pa loke bin den futuro y ademas bay bek cu vision di mas cooperacion entre e aeropuertonan entre e islanan ruman pa nan por ta miho prepara.

Ta hopi ta esnan cu a uni virtualmente na e conferencia, mirando cu e luga tabata completamente yen, no unicamente di e miembronan y stakeholders di DCCA, pero tambe di parti di e miembronan den region y mas.

E prome dia a termina cu un evento masha especular di contacto social, Taste Of Curaçao, caminda esnan cu a atende e evento tabata spera ansiosamente riba kico lo sosode riba e di dos dia di evento.