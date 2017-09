Un programa di certificacion ta sumamente importante

E programa di certificacion no ta algo obligatorio na Aruba, pero otro luganan si a haci esaki, segun Indra Zaandam. Cualkier persona cu ta bay opera den e industria di turismo mester tin e certificacion eynan. Aruba no ta eynan ainda. E meta ta pa crea e importancia cu cualkier partner, no solamente Gobierno of cierto partnernan, cu un tipo di programa di certificacion asina, ta sumamente importante. Tin cu haci e trabao tambe pa mustra cu por brinda e calidad pa asina e personanan por participa.

Mester imagina cu hopi biaha ta durante orarionan di trabao, cu ta perde un persona cu ta traha por ehempel den cushina, pa atende e curso.

E lesnan a haci nan mas cortico. Prome e tabata nuebe sesion di mita dia, esta di 9 pa 12. Esaki a wordo mira como hopi largo pa dunadonan di trabao, pa perde un empleado asina. Awor aki a hacinan mas cortico, esta seis dia, incluyendo un excursion, unda cu ta hiba e personanan na e areanan di interes of atraccion y e modulenan ta wordo traha di tal forma.

Ta cuminsa cu informacion general di Aruba. Despues ta sigui cu informacion mas detaya di nos cultura, historia y nos naturalesa.

Sigui pa e parti di industria mes, esta esun turistico y con el a bin di ta di loke e ta awor aki y tambe ta papia di servicio excelente. Ta papia di hospitalidad y servicio y ta caba cu un modulo cu yama sostenibilidad. Locual cu a bisa ta cu e ta hopi dificil pa bo traha den un industria, pa bo bende un producto y bo no conoce e producto. Suzana Romero, Giovanni de Windt y Indra Zaandam mes ta duna e curso aki. Nan tin un oficina na LG Smith Boulevard 388. Ta haci sesionnan eyden di maximo 12 hende. Ta facilita e doƱonan di trabao door di yega cerca nan. No mester wordo pa e hendenan tin transporte. E curso ta cinco dia, incluyendo un excursion den veld.

E curso mes ta ser duna na Papiamento pa asina e hende por haya sa mas di kico tur Aruba ta consisti. Pero e parti di amabilidad ta keda na e trahado mes segun Indra Zaandam.

Zaandam a splica cu nan a caba di lansa un modulo mas compacto pa e supervisornan. Esey a bay na Ingles. Ta bay tin un di dos. Esey ta haci’e den forma di programa piloto. Awor aki e ta na Papiamento bayendo pa Ingles.

Tin trahadonan cu no ta local, no tin e amabilidad manera nos Arubianonan tin. Zaandam a splica cu locual ta pasa, cu e amabilidad, e no ta algo cu ta tangibel. E no ta algo cu bo por cumpra, e no ta algo cu bo por train un hende. No ta solamente hendenan cu a imigra na Aruba. Tin cu compronde bon, cu por ehempel, for di su antecedencia di Parke Nacional, hopi hende na Aruba tin e informacion corecto y consistente di Aruba, pero hopi otro hende no tin’e. Zaandam mes cu ta draai e programa aki, ta ripara e informacion inmenso cu e falta di su mesun pais. Eynan caba ta bira hopi dificil, pa como ciudadano y Arubiano ta inspira riba Aruba, si no tin e informacion. Si un hende bin di afo y no ta inspira tocante Aruba, con por splica un turista kico ta cordialidad, si e mes no sa kico e ta. Hopi biaha locual a haci den e curso ta, Aruba ta un pais increibel y impactante. Ta bay un caminda, semper tin un conexion cu Aruba. Hopi hende no sa cu nos tabata un refinador number 1 den epoca di guera of na por ehempel na Eagle Beach tabata tin un refineria y no ta pasobra a bin agila Aruba. Aruba ta rico den su historia. E historia industrial di Aruba a conduci tambe na diferente cultura cu a bin. E cordialidad cu nos tin, ta netamente door di e mescla cu nos tin di diferente cultura, cuminda, idiomanan. Si nos mes no tin esey pa por traslada esaki den e personanan aki, ken cu bin biba aki no ta sinti e pasion cu nos tin pa nos pais. E ta bir ahopi dificil pa por mantene esey, Zaandam a splica.