Un profesion den enfermeria ta rekeri educacion y pasion pa e trabao

E siman aki ta siman di Enfermeria, pa cual e Organisacion di Enfermeria di Aruba ta manda un cordial pabien riba nan dia. E celebracion ta trece parti religioso, social y educativo caminda cu enfermera lo ta central den nan siman cu no ta traha so. E profesion den enfermeria ta rekeri educacion y pasion pa e trabao. Sra. Sharlyn Tromp- Farro di ODEA ta amplia.

E reto di mas grandi cu tin ta e tekort cu ta afecta enfermeria mundialmente y Aruba no lo scapa. Tambe e parti cu no por djis yen’e cu ken cu ta, siendo cu e profesion di enfermeria ta rekeri e educacion necesario y ta tuma su tempo. Cada persona mester tin su competencia cu mester siña y cu no por yega na un tienda cumpra un enfermera. E persona mester wordo forma y prepara, y esaki ta e reto.

Aunke tin un lista grandi di hobennan na EPI pa schrijf in pa enfermeria, pero tin cu wak e cantidad cu a bin pa inscribi y cuanto ta gradua. Eynan por midi e cantidad corecto di profesional cu tin, siendo cu antes hospital mes tabata haci su seleccion di ken por drenta den e profesion, anto awor aki ta openbaar pa tur hende ta welcome.

Berdad cu den area di studio semper ta cuminsa cu gruponan grandi pero na e final e grupo no ta keda mesun grandi y ora nan caba tambe nan tin nan reto. Algun ta bay Hulanda pa sigui studia y specialisa prome cu nan bin bek. Asina cu e tekort na enfermera. Na Aruba no tur hende mester por yega na un nivel 4 or 5 di HBO, pero tin nursenan tambe cu ta duna e cuido na cama y mester keda cuminsa focus pa trata e scarcedad di enfermeria na Aruba.

E motibo pa cua no tin hopi biaha e profesion aki no ta atrae hopi hende, tin di haber cu e curazon y e vocacion di cuido, unda e hende mester tin curazon y cariño pa cu e hende cu mester di cuido. E no ta algo cu no por cumpra y e ta un feeling pa haci’e di curason, siendo cu por a bay educa riba esaki pero ora lo caba no tin e pasion y amor pa keda anto e ora e problema ta sigui.

Te ainda tin hende den enfermeria cu pasion, pasobra si no nan t’ey y nan ta keda wanta sota di e comunidad cu tur e criticanan destructivo pa cu e cuido cu nan ta duna. Esey tambe tin su influencia aunke cu tur critica ta bonbini pa hisa e calidad, pero mester keda constructivo y na e caminda corecto. Tur instituto tin un departamento cu por entrega keho pa haci un investigacion pa haya un bon resultado. Pero e hende no ta usando e canalnan regular aki, sino cu nan ta bay riba e medionan social manera Facebook anto di e manera ey no ta drecha e calidad. Esey ta kibra e persona den enfermeria.

Asina por ta garantisa na Aruba cu tur e enfermera cu dokernan a bay studia, nan diplomanan reconoci y registra pa por eherce e trabou, por tin diferencia den e cuido, pero ora ta cuestiona e estudio esey ta considera un falta di respet pasobra nan no sa kico un hende a pasa pa logra nan estudio.

Finalmente , Sra. Sharlyn Tromp – Farro ta a señala cu nan ta haci nan best pa duna servicio. Nan kier stimula riba tur colega y sigui dilanti y keda traha cu e mesun amor y pasion, kere den nan mes. E persona den cuido mester tin pasion pa traha y si un persona ta sinti cu kier duna su contribucion den cuido pa hisa e calidad, acerca colegio EPI anto bay inscribi.

E aña aki e tema ta bisa “The right for health”. Mester corda cu educacion den salubridad no ta solamente e parti medico sino con bo ta biba tambe unda cu wak hende na Linear Park, of bay gym pero no ta e movecion ey so ta garantiza salud caminda cu tin hende delega cu colesterol of presion halto. Mester bin cu un combinacion den come y biba cu parte fisico y mental den armonia cu tur esaki pa por tin un comunidad saludabel, unda tin cu educa bo mes di kico cada ken por a haci, caminda cu hospital su SEH ta wordo overbelast cu situacionnan cu no mester ta eynan. Esey ta parti di e educacion y tambe parti di ayudo di dokter di cas ta hunga un rol y ta un rij di lista cu comunidad mester traha y sin e comunidad nan lo no logra tampoco, segun Sra. Shayline Tromp, di Organisacion di Enfermeria Aruba.

