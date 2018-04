Un presupuesto inhusto cu no ta cumpli cu loke a priminti pueblo

Ta un berguensa e forma con presupuesto 2018 ta wordo atendi y trata den Parlamento segun lider di fraccion di AVP, Sr. Marlon Sneek ya cu por a mira cu a haya un presupuesto di mas cu 600 pagina pa wordo analisa y studia den un lapso di 6 dia.

Parlamentario Sneek a sigui mustra cu fuera di e tempo corto aki pa studia e presupuesto, caminda despues di a formula pregunta na gobierno riba esaki y ora cu a haya contestanan for di gobierno riba mas di 900 pregunta cu fraccion di AVP a haci, a tin tuma ripara cu mayoria di e preguntanan no a wordo contesta.

Fuera cu no a ricibi contesta di e ministernan, a duna Parlamento menos cu 24 ora pa pasa dor di e preguntanan aki pa asina start cu reunion publico cu ta algo di lamenta.

E lider di fraccion di AVP a mustra cu ta trata aki di un presupuesto inhusto na su opinion pa e grupo mas vulnerabel den comunidad, ta ‘bulldoze’ tratamento di e presupuesto cu mester keda cla mas pronto posibel.

Se Sneek a sigui mustra cu net un fraccion nobo di MEP cu a mustra di no tin respet pa nan mes, kendenan a papia hopi di integridad y transparencia, y ora cu lesa e presupuesto por tuma nota di un di e prome reglanan di gobierno di coalicion lo ta integridad y transparencia den gobernacion y awor por mira cu no tin transparencia.

E documento a yega laat Parlamento, e documento falta un cantidad di informacion y despues cu gobierno a duna contesta, no ta duna parlamentarionan suficiente tempo pa pasa den e contestanan pa asina por bay hiba nan debate.

“Ta di lamenta cu den 2018 cu un gobierno cu partidonan cu a bay campaƱa y a priminti pueblo un cantidad di cos, awor tin cu bisa cu nan no ta cumpli ni cu 3% di loke nan a priminti.

Nos ta lamenta sigur ora cu nos tin un presupuesto inhusto, cu ta bay corta den esunnan di menos recurso, esunnan cu in menos entrada, esey ta esunnan cu a bay sinti e peso di loke ta bay ta e presupuesto 2018.

Gobierno cu a priminti cu e lo bay trece alivio, cu e ta bay bin cu alternativa y no medida, awor nos por mira cu no tin alternativa y simplemente a suta pueblo cu medida caminda entre otro ta bay hisa gasolin cu 10 cen pa garantisa cu gobierno ta haya 10 miyon extra na entrada, ta bay hisa BBO cu 2.5% cu ta bay crea un inflacion di 10% pa e pais aki.

No mester lubida cu e comerciante cu tin cu paga mas na gasolin pasobra gobierno kier haya 10 miyon mas automaticamente ta bay pasa e gastonan aki den nan prijsnan y pueblo ta esun cu ta bay sinti esaki mas tanto.

Un presupuesto inhusto nos ta tratando den Parlamento y nos por bisa cu no tin un punto ainda cu por convence nos cu e presupuesto aki ta bon pa pais Aruba.

Nos ta lamenta esaki ya cu ta un gobierno cu a priminti hopi cos na pueblo, awe no ta cumpli y e alivio a keda leu di yega pa nos comunidad,” lider di fraccion di AVP Marlon Sneek a declara.

