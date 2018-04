Un plachi number cu tur informacion lo facilita e trabao di polis

E intencion ta pa bin cu un sistema cu por tin mas comunicacion cu departamento di belasting y keda traha den conhunto den un forma mas eficiente y efectivo. Un plachi number cu tur informacion, ta mas facil pa traha cun’e, como oficial di polis. Sr. Lito Lacle, vocero di polis ta amplia.

E funcion primordial di cuerpo di polis ta pa mantene e siguridad riba caya anto riba esaki mester miho comunicacion. E trende den e ultimo 2 añanan ta cu e aanrijding met doorrijder a subi drasticamente. Esaki kier men cu probablemente e automobilista no tin nan papel na regla.

E korpschef nobo a dicidi riba esaki di bay over na ta mas visibel riba caya, y mas control. Esaki ta pa e pueblo sinti su mes mas sigur. Den e dianan cu ta bay bin, mescos cu e siman cu a caba di pasa, lo tin mas control den trafico. No solamente pa e papelnan, pero no solamente pa e papelnan. Pero pa persona por sinti su mes sigur, cu ora cu p.e. e hay’e envolvi den accident di auto, no solamente e tin su papelnan na ordo pero tambe e tegenpartij. Si esaki no ta e caso, polis ta actua represivo contra dje y esaki ta keda e tarea di cuerpo di polis.

Den relacion cu e uzo di e stickernan tabata tin cierto resistencia door cu nan ta considera cu no ta facil pa haci control cu e sistema aki y cu en todo caso lo ta tarea di nos tur como stakeholdernan, sinta na mesa pa wak si en berdad esaki ta esun di mas efectivo of bay riba un otro sistema di un plachi number cu chip ariba dje. Un plachi number cu tur informacion, ta mas facil pa traha cun’e, como oficial di polis.

Por ehempel e sistema di pone un chip riba auto cu tur e informacion hinca den dje, unda por tuma control di tur e informacion di e persona den un scan sea belasting y seguro of rijbewijs tambe ora cu nan ta bezig pa link e informacion aki cu censo. E ora por wak si e ta cumpli cu tur su deber y lo facilita grandemente e trabou di control di cuerpo di polis .

E medidanan aki tambe ta bin haci mas presion riba e ciudadano cu ta mustra cu e ta obliga pa cumpli cu tur su obligacionnan tambe. E sistema di stickernan no tabata haci mucho diferencia manera Sr. Lacle ta splica, unda cu toch mester para cu auto banda di e caminda y keda controla tur e documentacion.

Awor aki e samenwerking mester ta riba un miho comunicacion y bay hinca tur e buraconan cu tin cu ta stroba den e ley y den e sistema di control di plachi, pa por haci tur e control den realtime, pero esaki tin diferente factor cu mester tene na cuenta pa bay over un miho sistema y unda tema di keur tambe lo tin mas control.

Den e caso di esunnan cu ta dal auto anto core bay, algun stakeholdernan, companianan di seguro ta bezig cu reunion cu departamento di belasting caba hunto cu Ministerio Publico, pa tin un miho manera unda cu e sorto di situacionnan aki tambe ta wordo considera den e proximo aña cu un sistema cu nos tur por biba cun’e y ta un forma mas efectivo y eficiente den e controlnan policial.

Pueblo mester ta consciente cu por haya un boet na belasting, pero e naheffing erbij. Aworaki, ya casi encurasha y motiva e ciudadano pa bin paga e belasting, mas e demas papelnan. Un biaha mas, e aanrijding cu doorrijder ta subiendo. Y pa caba cu esaki mester bay over na controlnan mas riguroso.

Mayoria aanrijding a wordo tuma over di e Roadservicenan. Loke a keda ta esunnan cu no tin e papelnan na ordo, ta bay over pa polis. Y e dalmentonan complica. Y mas lihe, y miho samenwerking y comunicacion, lo bay yega na un miho sistema di control pa nos mes, segun Sr. Lito Lacle, vocero di Polis.

