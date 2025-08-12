Central di Polis ta wordo notifica despues di 4’or di atardi pa un accidente serio na pia di trabou na un sitio di construccion riba Avenida Nelson Orlando Oduber. Prome informe ta indica cu un piso di beton lo mester a cay riba un trahador y e no ta reacciona. Cu maximo urgencia ta dirigi Polis y ambulance na e sitio. Personal di ambulance ta cuminsa duna prome auxilio na e victima pero lamentabelmente no por a haci nada mas. .

Docter forensico di Polis señora Volskuil a yega na e sitio pa asina constata morto di e fayecido. Ta trata di e cabayero di inicial S.S.V. naci dia 10 december 1971 na Corsou.

Polis forensico a presenta pa haci nan investigacion. Departamento di Slachtofferhulp tambe a presenta na e sitio pa asina brinda e famia di e victima sosten den es momento aki. Personal di DTI a wordo poni na altura y a yega na e sitio mirando cu tabata un accidente na pia di trabou cu lamentabelmente tabata fatal pa e victima. Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na e famia di e fayecido.