Un pieza mas di puzzle a cay: Exconsehero di Benny Sevinger deteni

Den oranan di mainta e team di Landsrecherche a bishita un otro cas den cuadro di investigacion di e caso Avestruz. A bay cu un persona cu tabata traha hopi cerca cu exminister Benny Sevinger, esta Freddy Every.

Every tabata e man drechi, asistente, coordinado, consehero, chief of staff di e tempo ey Minister Sevinger. Prome cu algo yega na e minister, e ta pasa via di Every. Probablemente esey ta motibo cu despues di interogacion di entre otro Leoncita Arends, y otro sospechosonan a yega na esun cu ta traha den oficina di e exmandatario, cu mester percura pa movecion di tur documento.

Di tur e personanan deteni den caso Avestruz e unico cu a keda deteni y mana KIA ta Leoncita Arends.

Caso Avestruz tin di haber cu sospecho di iregularidad den otorgamento di tereno di gobierno entre e periodo 2007 y 2014.

